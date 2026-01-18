El Poder judicial iraní promete “fuertes castigos” para los implicados en las protestas

Teherán, 18 ene (EFE).- El portavoz del Poder Judicial iraní, Asghar Jahangir, prometió este domingo “fuertes castigos” para los que incitaron a la violencia en las protestas que han sacudido el país en las últimas semanas.

“La Judicatura castigará severamente a todos aquellos que incitaron a la violencia con castigos que les hará lamentar sus acciones”, aseguró Jahangir en una rueda de prensa en Teherán.

La fuente indicó que ya se han abierto casos contra personas que lideraron las movilizaciones en varias ciudades iraníes.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

El fiscal de Teherán, Ali Salehi, ya afirmó ayer que la respuesta de la Justicia iraní será “firme, disuasoria y rápida” y rechazó las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la supuesta suspensión de las ejecuciones de manifestantes.

Trump afirmó el miércoles que Irán había decidido paralizar las ejecuciones días después de que amenazase con “una acción muy contundente” si Teherán opta por ahorcar a manifestantes.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, aseveró que “no llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y subrayó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”.

La máxima autoridad religiosa de Irán responsabilizó a Trump de la muerte de “varios miles de personas” en las protestas, una cifra similar a la ofrecida por oenegés opositoras en el exilio que las sitúan en 3.428. EFE