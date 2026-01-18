Agencias

El papa critica la "importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad"

Guardar

Ciudad del Vaticano, 18 ene (EFE).- El papa León XIV criticó este domingo que "a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad" y aseguró que no son necesarios "estos sucedáneos de felicidad", durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"De hecho, a menudo se le da una importancia excesiva a la aprobación, al consenso y a la visibilidad, hasta el punto de condicionar las ideas, los comportamientos y los estados de ánimo de las personas, causando sufrimiento y divisiones, y produciendo estilos de vida y de relación efímeros, decepcionantes y oprimentes", lamentó asomado a la ventana del palacio apostólicos ante los fieles.

En realidad, aseguró, "no necesitamos estos sucedáneos de la felicidad. Nuestra alegría y nuestra grandeza no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama, sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos".

Por ello pidió a los fieles: "No malgastemos tiempo y energías persiguiendo lo que es mera apariencia" e instó a amar "las cosas sencillas y las palabras sinceras, viviendo con sobriedad y profundidad de mente y de corazón, conformándonos con lo necesario y encontrando cada día, en cuanto sea posible, un momento especial en el que detenernos en silencio para rezar, reflexionar, escuchar...".

El pontífice estadounidense también recordó que la próxima semana se rezará por la unidad de los cristianos, que "debe impulsar el compromiso por la paz". "Invito a todas las comunidades católicas a reforzar las oraciones por la plena comunión entre todas las Iglesias cristianas, y esto debe ir acompañado de la oración y el compromiso por la paz", dijo.

León XIV recordó sólo en particular las dificultades de la República Democrática del Congo y pidió oraciones y solidaridad para las poblaciones afectadas por las inundaciones en África meridional. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Primer ministro de Pakistán ha sido invitado a formar parte de la Junta de Paz para Gaza

Infobae

Escribano celebra un año al frente de Indra con máximos en Bolsa tras poner el foco en el sector de la defensa

El mandato de Ángel Escribano marca transformaciones clave en la compañía tecnológica, que consolida su posición en la industria militar con adquisiciones estratégicas, alianzas internacionales y el respaldo de importantes créditos estatales en medio de disputas corporativas y desafíos legales

Escribano celebra un año al

Delcy Rodríguez destituye a Saab al frente del organismo para las inversiones extranjeras de Venezuela

Delcy Rodríguez destituye a Saab

Ascienden a 20 los muertos y 34.000 las hectáreas calcinadas por los incendios en el centro y sur de Chile

Ascienden a 20 los muertos

Catar dice que inclusión de su asesor en la Junta Ejecutiva para Gaza "promoverá" la paz

Infobae