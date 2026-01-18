El Ejército de la RDC y sus milicias aliadas regresan a la estratégica ciudad de Uvira

Kinsasa, 18 ene (EFE).- El Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) y sus milicias aliadas empezaron a entrar este domingo en la estratégica ciudad de Uvira, en el este del país, confirmaron a EFE las autoridades locales y la sociedad civil, después de que el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) anunciara la retirada de sus últimos efectivos el sábado.

"Los ‘wazalendo’ ("patriotas" en suajili, como se conoce a estas milicias) llevan desde esta mañana registrando algunos barrios abandonados por los rebeldes, mientras que las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) también acaban de regresar a la ciudad", confirmó a EFE por teléfono Serge Kigwati, presidente de la sociedad civil de Uvira.

La urbe, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, fue sede del gobierno designado por Kinsasa en la provincia de Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos del M23 en febrero de 2025.

Este grupo rebelde -que según la ONU y varios países occidentales cuando con el apoyo de la vecina Ruanda- tomó Uvira solo días después de que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz bajo el auspicio de EE.UU. en un acto que contó con la presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Una semana después, el M23 empezó a retirarse de la urbe, a petición de EE.UU., cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió de que las "acciones de Ruanda" constituían "una clara violación de los Acuerdos de Washington" y de que su país tomaría "medidas para garantizar que se cumplan las promesas hechas al presidente" Trump.

Sin embargo, algunos pocos efectivos rebeldes seguían en Uvira y el portavoz del M23, Lawrence Kanyuka, informó este sábado sobre su retirada, algo que reportaron también medios locales.

El M23 "reafirma, una vez más, su compromiso constante y riguroso con el cumplimiento de sus compromisos y de los acuerdos debidamente firmados (...) Ha cumplido una difícil decisión: la retirada total de su unidad de observación y seguimiento, que garantizaba la seguridad de la ciudad de Uvira y de su población", afirmó Kanyuka a través de la red social X.

No obstante, el gobernador de Kivu del Sur, Jacques Parussi, declaró a EFE que la retirada de los rebeldes es "hipócrita" porque "han adoptado estrategias para mantenerse en la ciudad (...) escondiéndose entre la población y refugiándose en las montañas que dominan Uvira", mientras disparan para asustar a los habitantes, algo que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Por su lado, Kigwati, el presidente de la sociedad civil, acusó a los rebeldes de saquear la ciudad y disparar "tiros de advertencia". "Se han llevado motocicletas y vehículos. Ahora, la población local se está uniendo al saqueo", señaló.

Desde la firma del acuerdo de paz en Washington, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violarlo y, a pesar del anuncio de su retirada de Uvira en diciembre por parte del M23, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó de que los combates continuaron en la zona.

Ese pacto se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE