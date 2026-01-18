El campeón Toluca empata sin goles con Tigres y daña su paso perfecto en el Clausura

Monterrey (México), 17 ene (EFE).- El campeón mexicano Toluca empató este sábado sin goles con Tigres y perdió su paso perfecto en el torneo Clausura mexicano.

Aunque jugó 26 minutos con un hombre de más, los pupilos del entrenador argentino Antonio Mohamed fueron parados en seco por el equipo de casa, que se plantó bien y estuvo más cerca de anotar.

En el minuto 91 un gol del argentino Juan Brunetta fue anulado por una falta previa y frustró a los locales.

Tigres comenzó mejor, pero el campeón de la Liga dominó los últimos 25 minutos del primer tiempo.

En el segundo tiempo Toluca no supo aprovechar la ventaja derivada de la expulsión de Juan Purata, lo cual le costó bajar del primero al segundo lugar con dos triunfos, un empate y siete puntos, dos menos que las Chivas de Guadalajara, que dos horas antes vencieron por 2-1 al Querétaro.

Armando González y Roberto Alvarado, quienes pujan por representar a México en la Copa Mundial del próximo verano, convirtieron por las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito, en tanto el argentino Matías Coronel descontó por los Gallos.

En otro partido de este sábado, Atlas se impuso por 0-1 a Necaxa, con gol de Alfonso González.

La tercera fecha del torneo comenzó el viernes, cuando Monterrey vapuleó por 1-5 a Mazatlán.

Más tarde Cruz Azul recibirá a Puebla y Tijuana a San Luis.

El telón de la jornada caerá el domingo con los partidos Pumas-León, Santos Laguna-Juárez y Pachuca-América. EFE

(fotos)