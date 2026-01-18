El Atlético se complica Europa en la Liga F y la Real Sociedad afianza su tercera plaza

Un gol de falta directa ejecutado por Anna Torrodá resultó determinante para ampliar a cinco la racha de partidos sin derrota del Espanyol como visitante y distanciar al conjunto perico 13 puntos respecto al descenso. Como consecuencia, el Atlético de Madrid vio comprometidas sus opciones de clasificar a la próxima Liga de Campeones al sumar un nuevo tropiezo en casa, según informó Europa Press. Este resultado deja al equipo colchonero con dificultades para afrontar con ánimo el próximo reto que implica disputar un derbi ante el Real Madrid por la Supercopa de España.

El medio Europa Press reportó que este fin de semana correspondió a la decimosexta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 y trajo consigo repercusiones significativas en la pelea por acceder a la máxima competición europea. El Atlético, dirigido por Víctor Martín, dispuso de las principales oportunidades de gol frente al Espanyol en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, pero la puntería falló en momentos clave, incluida una acción en la que un disparo de Amaiur Sarriegi se estrelló en el poste cuando el marcador aún no se había abierto. Con este resultado, el equipo rojiblanco acumula seis encuentros consecutivos sin victoria en Liga F y nueve sumando otras competiciones. Este balance deja al equipo con un partido más jugado pero a siete puntos de la Real Sociedad, que ocupa la tercera plaza, la última que otorga acceso a la previa de la Champions, y a once puntos del Real Madrid, ambos con el mismo número de partidos.

La Real Sociedad, por su parte, afianzó su posición en la tabla al vencer por 0-2 al Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas, reforzando así su tercer lugar. Según reportó Europa Press, el conjunto dirigido por Arturo Ruiz disputó su primer compromiso desde la partida de su máxima goleadora Edna Imade y respondió con solidez. El primer tanto nació tras una jugada en la que el balón impactó en el poste y, tras rebotar en la guardameta local Esther Sullastres, acabó dentro de la portería, siendo finalmente adjudicado a Claire Lavolgez. Nerea Eizagirre amplió la ventaja a los pocos minutos. Esta victoria permite a la Real Sociedad mantener la perspectiva de acercarse a solo un punto del segundo puesto en caso de conseguir una victoria la próxima semana.

Mientras tanto, el FC Barcelona mantuvo su liderato al imponerse por 0-2 en su visita al Alhama CF El Pozo. Europa Press indicó que el entrenador Pere Romeu optó por reservar a varias de sus principales jugadoras de cara al compromiso de la Supercopa, aunque el equipo catalán no tuvo mayores dificultades para quedarse con los tres puntos. Claudia Pina y Caroline Graham Hansen fueron las autoras de los goles, y resultó relevante el regreso a la competición de Patri Guijarro, quien había permanecido varios meses alejada por lesión. Gracias a este triunfo, el Barcelona conserva una ventaja de diez puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la clasificación.

El Real Madrid consiguió un triunfo trabajado por 1-2 ante el Levante UD, penúltimo clasificado, según detalló Europa Press. Athenea del Castillo marcó dos veces antes de que transcurrieran los primeros treinta minutos, lo que marcó la diferencia a favor de las visitantes. Dolores Silva descontó antes del descanso y permitió que el Levante mantuviese vivas las esperanzas, aunque el marcador no se movió más. De este modo, el conjunto blanco dejó atrás la derrota sufrida entre semana en el Estadio Alfredo di Stéfano.

En otras confrontaciones, Costa Adeje Tenerife puso fin a la racha positiva del Athletic Club —que sumaba nueve partidos ligueros sin derrotas— con una goleada de 5-0 en el Heliodoro Rodríguez López, reportó Europa Press. Con este resultado, el Tenerife ascendió al cuarto puesto de la tabla, superando al Atlético de Madrid y situándose a seis puntos de la Real Sociedad. Los goles tinerfeños llevaron la firma de Paola Hernández, Elba Vergés, Aleksandra Zaremba, Ange N’guessan e Iratxe Pérez.

El debut de José Luis Sánchez Vera al frente del Madrid CFF se saldó con victoria por 1-3 en el campo de la SD Eibar tras remontar el marcador, según publicó Europa Press. Por la parte baja de la clasificación, FC Badalona Women y Granada CF lograron tres puntos valiosos en sus respectivos enfrentamientos directos ante el Deportivo ABANCA y el DUX Logroño, ambos con marcador de 1-0.

La jornada de la Liga F Moeve 2025-2026, consigna Europa Press, dejó un nuevo escenario en el que el Atlético de Madrid se aleja de las posiciones europeas y la Real Sociedad se consolida como el principal perseguidor de los dos grandes, en un tramo de la temporada en el que cada partido comienza a definir las plazas de acceso a competiciones continentales y la lucha por la permanencia.