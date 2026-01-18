Agencias

Dos terremotos de magnitud 4,7 y 4,9 sacuden el noreste de Taiwán sin provocar daños

Taipéi, 18 ene (EFE).- Dos terremotos de magnitud 4,7 y 4,9 sacudieron este domingo el noreste de Taiwán sin que por el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales de relevancia, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

El primero de los temblores ocurrió a las 01:01 horas del domingo (17:01 GMT del sábado) en el mar, concretamente 42,2 kilómetros al sur del ayuntamiento del condado oriental de Yilan, tuvo una profundidad de 7,2 kilómetros y se sintió en toda la mitad norte y centro de la isla.

El segundo tuvo lugar a las 16:47 horas (08:47 GMT) del domingo prácticamente en la misma zona, aunque a una profundidad menor, de tan solo 5,9 kilómetros, y golpeó a zonas del norte, centro, este y oeste de Taiwán, incluida la capital, Taipéi, donde los edificios temblaron durante varios segundos.

El condado de Yilan fue escenario de un terremoto de magnitud 7,0 el pasado 27 de diciembre que provocó daños limitados y afectaciones puntuales al transporte.

En los últimos diez años se han registrado al menos tres terremotos de magnitud 6,6 o superior en un radio de 300 kilómetros de este epicentro, incluido el devastador evento de magnitud 7,1 que sacudió el condado oriental de Hualien el 3 de abril de 2024, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio. EFE

