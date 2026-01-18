Agencias

Doce alianzas políticas solicitan participar en comicios regionales y municipales de Perú

Guardar

Lima, 18 ene (EFE).- Doce alianzas electorales solicitaron su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el 4 de octubre próximo en Perú, informaron este domingo fuentes oficiales.

El proceso de recepción de las solicitudes de las alianzas estuvo abierto hasta este sábado y en él podían participar 150 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos regionales, inscritas en el registro electoral oficial.

El JNE informó este domingo que las solicitudes se presentaron en cumplimiento del cronograma electoral y que las alianzas están conformadas por la unión de los partidos políticos y movimientos regionales, "lo que significa una reducción efectiva en el número de competidores individuales".

La mayoría de las solicitudes fueron enviadas a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) para su revisión y tramitación, aunque cuatro recibieron observaciones, que deberán ser subsanadas, al no cumplir con todos los requisitos, entre ellos adjuntar el acta de constitución correspondiente y su reglamento electoral.

En ese sentido, el JNE reiteró su "compromiso con la legalidad, la transparencia y el pleno respeto a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa electoral vigente".

Entre las alianzas que presentaron su solicitud figuran Avanza País-Partido de Integración Social, Alianza Electoral Venceremos, Alianza Fuerza Tacna, APP-Trabaja Ayacucho, APP-La Cholita y Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú-Comunidad Política Inka Perú.

Además, Renovación Popular y Toro, Renovación Popular y Perú, Libertad Popular, Alianza Regional por el Perú, Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú, y Alianza Electoral Contigo-Podemos Perú.

Según lo establecido en el cronograma de las elecciones regionales y municipales, el 16 de junio próximo será la fecha límite para que las organizaciones políticas, entre alianzas y partidos individuales, presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos en todo el país.

El Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, convocó el pasado 7 de enero a estas elecciones para el 4 de octubre próximo, cuando se elegirán a 25 gobernadores y vicegobernadores, 442 consejeros regionales, además de a 196 alcaldes y 1.714 regidores (concejales) de provincias, así como a 1.694 alcaldes y 9.036 regidores de distritos de todo el país.

La convocatoria tuvo en cuenta que el mandato de cuatro años de las actuales autoridades regionales y municipales culmina el 31 de diciembre de 2026.

Los peruanos acudirán este año a votar en dos procesos electorales, el primero de los cuales será el 12 de abril para elegir a un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 15 representantes (5 titulares y 10 suplentes) al Parlamento Andino para el período 2026-2031.

Una posible segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales con mayor votación se celebrará el 7 de junio. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vente Venezuela inicia censo en Ecuador para organizar el posible retorno de venezolanos

Infobae

Un fallo administrativo habría impedido arresto de Dominique Pelicot antes del caso Gisèle

Infobae

(Pre) La Cartuja examina la candidatura liguera del Villarreal

Con ambos equipos aspirando a meterse en la élite de España, el enfrentamiento en Sevilla promete máxima exigencia, con los locales urgidos por recortar distancia y los visitantes impulsados por una racha ganadora y su ataque renovado

(Pre) La Cartuja examina la

Amistoso entre la U y Racing, suspendido por emergencia de incendios en el sur de Chile

Infobae

EEUU considera el nuevo alto el fuego entre Siria y kurdos como un "punto de inflexión"

Infobae