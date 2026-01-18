Dati, candidata a París, dejará el Ministerio de Cultura antes de las municipales de marzo

París, 18 ene (EFE).- La conservadora Rachida Dati, candidata conservadora a la Alcaldía de París, anunció este domingo que dejará de ser ministra de la Cultura antes de que se celebren las elecciones municipales de los próximos 15 y el 22 de marzo.

Dati hizo este anuncio en una entrevista a la radio pública France Inter, aunque no precisó la fecha de su salida del Gobierno, al que llegó en enero de 2024.

La todavía ministra de Cultura figura entre los claros favoritos a suceder en el Hôtel de Ville de París a la socialista Anne Hidalgo, quien no se presenta a una segunda reelección tras 12 años al frente de la capital.

Dati, antigua ministra de Justicia bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy (2007-12), realiza campaña en la capital francesa bajo la sombra de un juicio contra ella y contra el antiguo presidente de la alianza Renault-Nissan, Carlos Ghosn.

El proceso, que se celebrará en septiembre de 2026, juzgará concretamente a Dati por los delitos de corrupción y tráfico de influencias pasivos en ejercicio de cargos públicos, así como los de encubrimiento de abuso de poder y abuso de confianza.

El caso se refiere a los 900.000 euros que Dati, de 60 años, cobró de Renault-Nissan en concepto de asesoría jurídica entre 2010 y 2013, cuando era eurodiputada.

La investigación, abierta tras la denuncia que una accionista de Renault presentó ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) en 2019, consideró que esos pagos escondían en realidad labores de cabildeo, que están prohibidas para los miembros de la Eurocámara. EFE