Cierran todos los centros de votación en Portugal en jornada de comicios presidenciales

(Actualiza con el cierre de los centros de las Azores)

Lisboa, 18 ene (EFE).- Todos los centros de votación en Portugal cerraron ya este domingo en las elecciones presidenciales, después de que los últimos que quedaban abiertos, los del archipiélago de las Azores, que se encuentra en un huso horario diferente a la parte continental del país y Madeira, clausuraran sus puertas.

Los puntos de votación de Azores terminaron su actividad a las 19.00 hora local (20.00 hora GMT), sesenta minutos después de que lo hicieran los de Portugal continental y Madeira.

Con el cierre de todos los centros, los medios de comunicación darán a conocer los sondeos que han hecho hoy a pie de urna y comenzará el conteo oficial.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

Más de 11 millones de portugueses han estado llamados a sufragar durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

Como favoritos a pasar a esa segunda ronda, según las últimas encuestas, figuran el líder de ultraderecha André Ventura y el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro.

A estas elecciones también han concurrido el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, entre otros. EFE