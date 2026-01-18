Cierran centros de votación en Portugal continental y Madeira en comicios presidenciales

Lisboa, 18 ene (EFE).- Los centros de votación en Portugal continental y Madeira cerraron este domingo a las 19.00 hora local (misma hora GMT) en la jornada de elecciones presidenciales para elegir al sucesor del actual mandatario, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sesenta minutos más tarde, lo harán los del archipiélago luso de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

Los puntos de votación abrieron sus puertas a las 08.00 hora local (misma hora GMT) en Portugal continental y Madeira, y una hora después lo hicieron los de las Azores.

Tras el cierre de todos los centros electorales del país, los medios de comunicación darán a conocer los sondeos que han hecho hoy a pie de urna y comenzará el conteo oficial.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

Más de 11 millones de portugueses han estado llamados a sufragar durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

Como favoritos a pasar a esa segunda ronda, según las últimas encuestas, figuran el líder de ultraderecha André Ventura y el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro.

A estas elecciones también han concurrido el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada, entre otros. EFE