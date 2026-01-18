Cerca de 1.000 personas denuncian en París la muerte en comisaría de un inmigrante

París, 18 ene (EFE).- Al menos 1.000 manifestantes se concentraron este domingo en París para denunciar la muerte de El Hacem Diarra, un inmigrante mauritano de 35 años que falleció en circunstancias aún por esclarecer en una comisaría del este de París en la madrugada del 14 al 15 de enero.

La concentración se celebró en la residencia de inmigrantes en la que El Hacem vivía, en una pequeña calle del distrito XX de París, junto al cementerio de Père Lachaise.

Varios manifestantes portaron carteles con mensajes como 'Yo soy El-Hacem' y 'Justicia por El-Hacem' y otros dejaron flores junto a la valla de la residencia.

El Hacem Diarra fue arrestado el 14 de enero a las puertas de su vivienda cuando, según su familia, bebía simplemente un café, mientras que la versión policial hablaba de que estaba fumando cannabis. El treintañero fue entonces trasladado a la comisaría del distrito XX, en la que falleció -según la versión oficial- por una parada cardiorrespiratoria.

La familia de El Hacem, que ha presentado una denuncia por "violencias voluntarias que resultaron en muerte", asegura que circula un vídeo, supuestamente grabado por un vecino, en el que se ve a dos policías: uno de ellos, de rodillas, propina un puñetazo en dirección a un hombre inmovilizado en el suelo, antes de la llegada de sus colegas en coche, un minuto más tarde.

La Fiscalía no ha abierto aún diligencias para instruir el caso, que está siendo investigado por la propia inspección general de la Policía Nacional para saber si la conducta de los dos agentes, quienes alegan que el sospechoso se había resistido, fue la correcta.

Entre los participantes que tomaron la palabra en la concentración, destacaron los familiares del fallecido, activistas contra la violencia policial y cargos públicos locales y nacionales.

Assa Traoré, la hermana de Adama -muerto en una comisaría en 2016 mientras estaba bajo custodia policial, un emblemático caso sobreseído por la Justicia-, acusó a Francia de maltratar a los inmigrantes, como, según ella, ya hacen los Estados Unidos de Donald Trump con sus redadas.

"Si dejamos impune casos como el de El Hacem, más personas morirán. Va a suceder como en Estados Unidos, habrá enormes tumultos", advirtió la activista.

En los últimos años ha habido varios casos de jóvenes de origen inmigrante fallecidos tras una intervención policial. El más emblemático, y que provocó una oleada de violentas protestas inédita en décadas, fue el de Nahel (17 años), puerto por disparos de un agente tras saltarse un control policial en 2023. EFE

(Foto)