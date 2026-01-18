Agencias

Candidatos socialista y ultraderechista irán a la segunda vuelta en Portugal

Lisboa, 18 ene (EFE).- El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en la segunda vuelta, con el 90,65 % de los votos escrutados en la primera ronda electoral disputada este domingo.

Según el recuento preliminar, Seguro obtiene el 30,57 % de los sufragios, seguido de Ventura, con el 24,72 %; y como el primero no obtiene más de la mitad de los sufragios, el umbral necesario para proclamarse presidente este domingo, habrá una segunda vuelta el 8 de febrero. EFE

