Asfura destaca "amistad histórica" entre Honduras e Israel y apuesta por una "nueva era"

Tegucigalpa, 18 ene (EFE).- El presidente electo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, subrayó este domingo la “amistad histórica” que une a su país con Israel y se comprometió a robustecer una alianza basada en la cooperación, la libertad y el respeto mutuo.

"Honduras valora profundamente la amistad histórica con Israel y reafirma su compromiso de fortalecer una alianza basada en la libertad, la cooperación y el respeto entre nuestros pueblos", afirmó Asfura en un mensaje en las redes sociales, tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar.

Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo además que su Gobierno, que asumirá el próximo día 27 de enero, seguirá "trabajando" con Israel por "un futuro de prosperidad, desarrollo y oportunidades compartidas”.

En un segundo mensaje, Asfura aseguró que su Gobierno también promoverá el inicio de “una nueva era” en las relaciones bilaterales.

“Fortalecemos una amistad histórica y miramos al futuro con esperanza, construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo, promuevan la paz y generen bienestar sostenible para nuestros pueblos”, recalcó.

Asfura llegó a Israel el sábado y se reunió con su homólogo, Isaac Herzog, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con quienes analizó las oportunidades de cooperación técnica y comercial, así como el fortalecimiento de los lazos bilaterales tras su victoria electoral en diciembre pasado.

El presidente electo visitó Israel tras una estancia en Estados Unidos y pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras confirmara su triunfo en los comicios generales del 30 de noviembre.

Asfura ganó las elecciones con el 40,27 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,53 %. Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), quedó en tercer lugar con el 19,19 %. EFE