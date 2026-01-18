Al ritmo del tecno, los jóvenes ucranianos desafían el frío y crean ayuda para el frente

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 18 ene (EFE)- En medio del sonido ensordecedor de la música electrónica en un edificio industrial remodelado en Lviv, docenas de jóvenes ucranianos desafían el frío cortante y los cortes de electricidad masivos para tejer redes de camuflaje y fabricar las así llamadas "velas de trinchera" para los soldados en el frente.

"La música me ayuda a encontrar el ritmo adecuado para trabajar más rápido", cuenta a EFE Volodimir Petrishin, de 27 años. Miembro de GEMU Crew, la comunidad de carreras de bicicletas de piñón fijo, él y sus amigos se han centrado en apoyar a sus compañeros que se unieron al ejército tras el comienzo de la invasión rusa a gran escala hace casi cuatro años.

Decenas de latas usadas se alinean sobre una mesa mientras Volodimir vierte, con cuidado pero con seguridad, cera derretida caliente en ellas. Pequeñas tiras de cartón insertadas como mechas transforman las latas en calentadores portátiles que los soldados pueden mantener encendidos hasta cinco horas en las gélidas trincheras del este y el sur de Ucrania.

Con temperaturas en Leópolis por debajo de los -10 grados y la ciudad golpeada por cortes generalizados de electricidad debido a los ataques rusos, se puede ver como el aliento de los voluntarios se convierte en vapor mientras trabajan en “Kotelnia”, un espacio creativo subterráneo cuyo nombre significa “sala de calderas” en ucraniano.

“Hace frío por todas partes. ¿Por qué no venir aquí y hacer algo útil?”, dice Irina Tsoba, diseñadora gráfica de 27 años, cuyo amigo combate cerca de Pokrovsk en una unidad que necesita redes de camuflaje para proteger sus valiosos tanques Leopard.

Los voluntarios extienden delante del escenario tiras de tela sobre marcos sintéticos para crear redes marrones o blancas de varios metros de largo. Estas redes ocultarán equipos y posiciones, mimetizándose con la nieve o la tierra, impidiendo así su detección por los drones enemigos.

Algunos voluntarios se mueven al ritmo de la música del DJ en una sala adornada con banderas de unidades militares y retratos de miembros de la comunidad muertos en la guerra.

“La música me ayuda a encontrar el silencio interior en medio de todo lo que está sucediendo”, dice Elina Shutko, especialista en informática de 27 años, con la voz casi ahogada por el volumen alto de la música.

Es la primera vez que viene y afirma que los continuos cortes de electricidad y ataques la motivan a contribuir más.

“Todos los que conozco que se quedan en Ucrania ayudan al ejército de alguna manera. Muchos podrían haberse ido hace mucho tiempo, pero ven su futuro aquí”, enfatiza.

“Aquí hay gente muy diversa: profesores, restauradores, vendedores, entrenadores de fitness. Hay mucha libertad”, dice Oleksandr Rak, de 28 años.

Junto con otros voluntarios, Rak recauda fondos para conseguir equipos esenciales (especialmente sistemas antidrones y vehículos usados) y los entrega a unidades en la región de Donetsk.

Reuniones como esta, conocidas como "Toloka", se celebran durante el fin de semana casi todos los meses, atrayendo constantemente nuevas caras curiosas. Aunque algunos solo vienen por una o dos horas, decenas de redes y alrededor de media tonelada de parafina fundida para fabricar velas parten hacia el frente después de cada evento.

A pesar del ambiente relajado, el trabajo fluye de manera ordenada mientras los voluntarios intentan satisfacer tantas solicitudes de primera línea como sea posible.

“Todavía recuerdo el caos de nuestro primer encuentro: apenas sabíamos qué hacíamos con una tarea tan seria”, recuerda Snizhana Volovets, estudiante de filología de 21 años.

“A lo largo de estos años hemos aprendido mucho, enseñándonos y apoyándonos mutuamente”, dijo la joven, señalando que todas las diferencias sociales desaparecen en este lugar.

En medio de la incertidumbre, además de su amor por el ambiente informal y la música underground, la mayoría de los voluntarios comparten un profundo escepticismo sobre el actual esfuerzo diplomático liderado por Estados Unidos, que hasta ahora ha evitado ejercer una mayor presión sobre Rusia o un respaldo más firme a Ucrania.

"No va a salir nada de esto. Son solo palabras vacías", dice Vladislava, de 19 años, artista de piercings y música de la banda local de groove metal Tahypsia.

“Nos encantaría recibir una sorpresa, pero tenemos que mantenernos fuertes y prepararnos para lo peor”, añade Oleksandr Rak.

A pesar de las largas horas pasadas en el frío, los jóvenes ucranianos siguen animados a medida que la reunión llega a su fin.

“Conoces gente nueva. Incluso puedes encontrar trabajo o el amor aquí. Te sientes necesitada, y eso es muy importante”, dice Iryna Tsoba.EFE

