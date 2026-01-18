Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes en localidad del sur de España

Córdoba (España), 18 ene (EFE).- Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba, sur de España), según informaron a EFE fuentes de la Guardia Civil y del Servicio Regional de Emergencias.

El accidente se produjo cuando un tren con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente, añadió el servicio andaluz de Emergencias. El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado. EFE