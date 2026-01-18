Al menos cinco muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

El despliegue de recursos sanitarios y de emergencias en Adamuz (Córdoba) ha incluido el envío de cinco unidades móviles de cuidados intensivos, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades especializadas en cuidados críticos urgentes, según detalló el servicio de emergencias 061 en sus redes sociales. Este operativo tiene como objetivo atender a los heridos y coordinar la asistencia médica en la zona tras el incidente que ha generado preocupación entre los pasajeros, sus familias y la población local. El accidente se produjo cuando un tren Iryo con unos 300 pasajeros que cubría la ruta entre Málaga y Puerta de Atocha descarriló sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, invadiendo la vía contigua y provocando un segundo descarrilamiento, informaron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

Según publicó Europa Press, el impacto afectó también a un segundo tren, procedente de Puerta de Atocha con destino a Huelva, el cual circulaba por la vía contigua en el momento de la colisión. Las autoridades ferroviarias, a través de Adif, comunicaron vía su perfil oficial en la red social 'X' que ambos trenes de alta velocidad se vieron involucrados en el siniestro, incrementando la magnitud de la emergencia. La cifra de personas fallecidas asciende hasta el momento a cinco, mientras que varias más resultaron heridas como consecuencia directa del descarrilamiento.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, manifestó a través de la red social 'X', consultada por Europa Press, que se mantienen activas labores de seguimiento y coordinación entre los equipos sanitarios y los servicios de emergencia desplegados en el lugar de los hechos. La prioridad, según indicó, ha sido organizar la atención rápida a los pasajeros y gestionar los recursos para facilitar la asistencia médica y operativa ante la gravedad del incidente.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reportó por sus redes sociales que permanece en contacto constante con el Centro de Gestión de Red H24 de Adif, desde donde supervisa la evolución de la situación y la llegada de información oficial. Puente aseguró que ofrecerá actualizaciones sobre los acontecimientos relacionados con el accidente ferroviario de Adamuz, resaltando el interés por mantener informada a la ciudadanía a través de los canales oficiales de comunicación.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó mediante una publicación en 'X' sobre el despliegue de recursos del Servicio de Emergencias 112 en la zona, asegurando que se ha enviado personal de emergencia y equipos logísticos para atender todas las necesidades que vayan surgiendo. Moreno señaló que se encuentran especialmente atentos a la situación de las personas afectadas, en una jornada que ha mantenido en vilo tanto a los propios viajeros como a sus familiares y allegados.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, también recurrió a 'X' para manifestar el seguimiento del Ejecutivo sobre las tareas de emergencia que se desarrollan en Adamuz. Montero trasladó un mensaje de apoyo a los pasajeros involucrados y agradeció la labor de los profesionales que se encuentran interviniendo en el lugar del accidente, según reportó Europa Press.

Las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento simultáneo de los dos trenes y determinar las responsabilidades correspondientes se mantienen en desarrollo, mientras las autoridades coordinaron el corte de las vías afectadas y la reorganización del tráfico ferroviario en el sector. El accidente ha tenido impacto en la operatividad de los servicios ferroviarios que unen distintas ciudades andaluzas y la capital española, obligando a redirigir y reprogramar trayectos en función de las evaluaciones técnicas y de seguridad que realizará Adif.

Diversos equipos de intervención, tanto policiales como técnicos, colaboran en la recolección de datos y análisis de los registros del suceso, fundamental para entender en detalle las circunstancias que derivaron en la invasión de una vía por parte del tren Iryo y el consiguiente descarrilamiento del convoy con destino Huelva. Según consignó Europa Press, las tareas de rescate y evacuación fueron desplegadas de inmediato tras el accidente, permitiendo el traslado de los heridos a los centros hospitalarios más cercanos para recibir atención médica especializada.

Familiares de las personas afectadas han acudido a las inmediaciones de la estación de Adamuz y a los hospitales de la región en busca de información sobre el estado de los pasajeros, en una situación marcada por la incertidumbre y la espera de comunicados oficiales por parte de las autoridades ferroviarias, sanitarias y de emergencia. Europa Press señaló que el seguimiento de la evolución de los heridos continúa a cargo de los equipos médicos, mientras se prioriza la identificación de las víctimas mortales y la atención psicológica a los afectados.

Las repercusiones del accidente han motivado la activación de protocolos de emergencia y comunicación a nivel autonómico y nacional, evidenciando la colaboración entre las distintas instituciones implicadas. La coordinación entre las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia y las autoridades sanitarias se sostiene como un elemento clave en la gestión de la crisis, mientras la opinión pública sigue atenta a la publicación de novedades oficiales acerca de la evolución de la situación.