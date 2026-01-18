Agencias

Al menos 6 muertos y 20 heridos tras incendiarse una zona comercial en Pakistán

Islamabd, 18 ene (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras veinte resultaron heridas en un incendio que todavía no ha podido ser controlado en una zona comercial la pasada noche en la ciudad paquistaní de Karachi, la más poblada de Pakistán.

"Anoche seis personas murieron y más de veinte resultaron heridas en un incendio en el Gul Plaza de Karachi", dijo este domingo a EFE Hassan Khan, portavoz del servicio de emergencias Rescue 1122 en Karachi.

Según detalló Khan, el incendio se produjo en una zona comercial de varias plantas y aún no ha podido ser completamente controlado.

"Las labores de rescate continúan y podrían ser necesarios uno o dos días más para extinguir totalmente el incendio", dijo el servicio Rescue 1122.

Los incendios son habituales en las grandes urbes paquistaníes - como la meridional Karachi, que supera los 10 millones de habitantes, habitualmente por la ausencia de medidas adecuadas de prevención.

Además, el estado del cableado de los inmuebles y las dificultades de acceso para los equipos de extinción dificultan el control de los incendios una vez éstos se desatan.

El 10 de julio de 2024, un incendio masivo en un famoso mercado de Islamabad arrasó más de 300 puestos comerciales.

En junio de 2024, al menos 80 tiendas fueron destruidas y tres personas resultaron heridas en un incendio en la ciudad de Peshawar, al desatarse un fuego en una infraestructura informal situada junto a las vías del tren. EFE

EFE

