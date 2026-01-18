79-80. Un combativo San Pablo Burgos, a dos puntos de dar la sorpresa ante el Barça

Burgos, 18 ene (EFE).- Un combativo San Pablo Burgos se quedó a dos puntos de dar la sorpresa este domingo en su pista ante el Barça (79-80), en un partido que se decidió en los últimos segundos y merced a la sangre fría de Laprovittola en el tramo final y el fallo de Neto a falta de 6 segundos.

Los azulgranas supieron resistir al empuje local en uno de los mejores partidos de la temporada del Burgos y aprovecharon los errores en el desenlace del partido para imponerse por la mínima.

El encuentro comenzó con un San Pablo arrollador: Happ abrió el marcador y, junto a Samuels y Meindl, lideró un parcial inicial de 6-0 que obligó al Barça a ir a remolque desde el primer minuto.

Satoransky logró las primeras canastas visitantes, pero cada intento de reacción fue respondido con contundencia por los locales, que encontraron en Samuels una referencia constante para estirar la ventaja hasta el 15-5. El tiempo muerto solicitado por Xavi Pascual no frenó del todo la inercia, y Meindl volvió a castigar para situar el 17-5.

El Barça empezó a encontrar oxígeno desde la línea de personal y con la entrada de Hernangómez y Norris, para recortar distancias hasta el 19-12, aunque Nzosa sostuvo la ventaja local antes del cierre del primer cuarto.

Aun así, el tramo final del periodo dejó sensaciones algo más equilibradas, con Laprovittola tomando protagonismo y acercando a los azulgranas hasta el 19-14.

En el segundo cuarto, el San Pablo volvió a golpear primero con Happ y Samuels, pero el Barça mejoró notablemente en ataque y con un buen parcial ajustó el partido (23-22).

Sin embargo, la respuesta local fue inmediata: Juan Rubio y Jhivvan Jackson aportaron energía y puntos desde el perímetro y la penetración, devolviendo la tranquilidad a los de casa (28-22).

El intercambio de golpes se mantuvo hasta el descanso, Satoransky y Marcos mantuvieron con vida al Barça, pero Lima, Meindl y un sólido trabajo colectivo permitieron al San Pablo conservar la iniciativa.

Hernangómez recortó de nuevo, aunque los locales cerraron mejor el segundo cuarto para marcharse a vestuarios con ventaja (38-33).

Happ inauguró la segunda mitad para los locales, pero el Barça respondió con rapidez, Laprovittola y Norris asumieron galones y, con dos acciones consecutivas, redujeron la diferencia (40-38).

Samuels acudió entonces al rescate y en tramo dominante, anotando siete puntos seguidos para devolver aire al San Pablo (47-38) y frenar el ímpetu visitante.

Lejos de descomponerse, el Barça volvió a insistir con la calidad de Laprovittola y Hernangómez fue limando la desventaja hasta colocarse a un solo punto (47-46).

Laprovittola volvió a castigar desde el perímetro, Gudmundsson aportó desde el banquillo local y Brizuela puso el 51-50, antes de que Hernangómez culminara la remontada azulgrana superada ya la mitad del cuarto, poniéndose por primera vez por delante en el marcador.

Samuels, una vez más, emergió para igualar el marcador y mantener con vida al San Pablo, pero el Barça cerró mejor el periodo (56-57).

El último cuarto fue un ejercicio de máxima tensión competitiva, con alternativas constantes, liderazgo individual y un desenlace propio de un gran partido.

El Barça supo gestionar mejor los instantes decisivos y terminó llevándose la victoria tras un final agónico en el que el San Pablo tuvo la última posesión, pero no encontró premio.

Happ arrancó ese último cuarto para los locales, pero Parra respondió de inmediato para devolver la ventaja a los azulgranas, con un intercambio de canastas que estiraron la renta visitante hasta el 59-64, en el mejor momento del Barça en el cuarto.

Sin embargo, el San Pablo no se descompuso. Happ, Jackson y la energía colectiva devolvieron el pulso al partido, mientras Parra y Neto mantuvo el equilibrio, en un marcador que avanzó punto a punto (64-68).

El encuentro entró entonces en un escenario de vértigo; en el que Samuels y Happ sostuvieron a los locales, mientras Vesely y Cale respondieron desde el Barça.

Los últimos segundos fueron un intercambio de nervios y talento. Neto adelantó de nuevo al San Pablo (79-78), pero Laprovittola apareció cuando más quemaba el balón para poner el 79-80.

Con seis segundos por jugarse, el San Pablo decidió no hacer falta y buscó la última acción. Neto lo intentó en penetración, pero la defensa blaugrana cerró bien los espacios y evitó el lanzamiento, con una bocina final que certificó la victoria del Barça en un desenlace dramático, tras un último cuarto de máxima igualdad, intensidad y emoción.

-Ficha técnica:

79-Recoletas Salud San Pablo Burgos (19+19+18+23): Jermaine Samuels (23), Jon Axel Gudmundsson (2), Leo Meindl (11), Ethan Happ (15), Jhivvan Jackson (4) - cinco inicial - , Marcos Bella (-), Yannick Nzosa (6), Juan Rubio (5), Gonzalo Corbalán (2), Alonso Reyes (0), Raúl Neto (5) y Augusto Lima (2).

80-FC Barcelona Baloncesto (12+21+24+23): Kevin Punter (0), Myles Cale (2), Jan Vesely (4), Tomas Satoransky (5), Toko Shengelia (4) - cinco inicial-.- Juani Marcos (5), Miles Norris (9), Darío Brizuela (5), Willy Hernangómez (14), Youssoupha Fall (), Nico Laprovittola (23), Joel Parra (9).

Árbitros: Rafael Serrano, Alberto Baena y Esperanza Mendoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de Liga Endesa celebrado en el Coliseum Burgos ante 8.979 espectadores.