2-1. La Real doblega a un Barcelona cuya ventaja sobre el Real Madrid se reduce a un punto

San Sebastián, 18 ene (EFE).- La Real Sociedad, gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes, doblegó este domingo 2-1 al líder, el Barcelona, cuya ventaja sobre el Real Madrid se reduce a 1 puntos, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Anoeta.

En la primera mitad Mikel Oyarzabal hizo el único gol válido de los primeros 45 minutos (minuto 31), y el colegiado anuló cuatro goles, tres de ellos al Barça, y un penalti, también al cuadro culé.

En el segundo acto, Remiró y el larguero evitaron el empate de Lewandowski tras un buen testarazo del polaco (minuto 66). En el minuto 69, Rashford empató el partido tras un remate de cabeza en el área pequeña a pase de Lamine Yamal, y en la posterior jugada, Guedes volvió a poner por delante a los donostiarras en un buen remate del portugués.