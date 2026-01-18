Agencias

2-1. La Real doblega a un Barcelona cuya ventaja sobre el Real Madrid se reduce a un punto

Guardar

San Sebastián, 18 ene (EFE).- La Real Sociedad, gracias a los goles de Oyarzabal y Guedes, doblegó este domingo 2-1 al líder, el Barcelona, cuya ventaja sobre el Real Madrid se reduce a 1 puntos, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Anoeta.

En la primera mitad Mikel Oyarzabal hizo el único gol válido de los primeros 45 minutos (minuto 31), y el colegiado anuló cuatro goles, tres de ellos al Barça, y un penalti, también al cuadro culé.

En el segundo acto, Remiró y el larguero evitaron el empate de Lewandowski tras un buen testarazo del polaco (minuto 66). En el minuto 69, Rashford empató el partido tras un remate de cabeza en el área pequeña a pase de Lamine Yamal, y en la posterior jugada, Guedes volvió a poner por delante a los donostiarras en un buen remate del portugués.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El partido Colombia vs Portugal en Miami es el más solicitado en sorteo para el Mundial

Infobae

El argentino Tomás Martínez firma con el Barcelona ecuatoriano y apunta a la Libertadores

Infobae

Buscan a maestro colombiano que desapareció tras una supuesta detención en norte de México

Infobae

Aumentan a 18 las víctimas mortales de los incendios en dos regiones del sur de Chile

Infobae

Suben a 10 los muertos y 25 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en sur de España

Infobae