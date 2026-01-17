Vedat Muriqi: "Yo estoy feliz aquí, Pablo Ortells me dijo que no me vendía"

Palma, 17 ene (EFE). - El futbolista del RCD Mallorca, Vedat Muriqi, autor de un triplete que dio el triunfo ante el Athletic Club (3-2) aseguró ser "feliz en Mallorca" y desveló que el director deportivo, Pablo Ortells, le dijo que "no le vendía".

"Yo estoy aquí contento, tengo contrato y las cosas son como son, si un delantero mete muchos goles van a llegar las ofertas, si estoy aquí contento y por mi futuro decide el club y luego yo", arrancó.

"Hablé con Pablo Ortells hace dos días y lo dejé en sus manos, le dije que yo no puedo hablar porque hemos renovado, le dije que si el club va a salvarse con el dinero de mi venta, que lo haga, pero yo encantadísimo. Me dijo que no, y yo estoy feliz aquí", añadió.

Respecto a su actuación, dijo sentirse "muy contento" porque sabía que "llevaba una buena racha pero no era suficiente para ganar los partidos", y ahora suma su primer 'hat-trick' con el Mallorca "y los tres puntos, más importantes aún".

"Eso es lo que hemos hablado toda la semana, hemos sacado lo que echábamos de menos todos, un equipo que pelea por cada balón, así se ganan los partidos, sabemos nuestros fallos, estos tres puntos servirán para darle la vuelta a la clasificación", sentenció.