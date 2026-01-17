Tres muertos por la caída de un helicóptero en una zona boscosa de Río de Janeiro

Río de Janeiro, 17 ene (EFE).- Los tres ocupantes de un helicóptero que realizaba un vuelo este sábado en la región suroeste de Río de Janeiro murieron por la caída del aparato por causas aún desconocidas en una zona boscosa en medio de esta ciudad brasileña, informaron los bomberos.

El accidente ocurrió hacia las 10:00 hora local (13:00 GMT) de este sábado en Guaratiba, un populoso y extenso barrio en la zona oeste de Río de Janeiro cuyas playas sirven de base a cientos de pescadores.

El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó en un comunicado que, pese a que la caída se produjo dentro del perímetro urbano y cerca a una importante avenida, la zona boscosa en que quedaron los restos del helicóptero es de difícil acceso.

Los cuerpos de los tres ocupantes fueron hallados en medio de los destrozos de la aeronave y, ante las dificultades del terreno, su traslado hasta la base montada por los socorristas exigió varias horas de trabajo.

En las tareas de rescate participaron agentes del Grupo de Operaciones Aéreas y del Grupo de Operaciones Especiales del Cuerpo de Bomberos, así como militares de un batallón del Ejército ubicado en Guaratiba.

Al lugar también se desplazaron investigadores de la Fuerza Aérea Brasileña, que serán los responsables por establecer las causas del accidente.

Los bomberos no identificaron a las víctimas ni dieron detalles sobre el tipo de vuelo que hacía el helicóptero, pero en el fuselaje de la aeronave hay un letrero que lo califica como utilizado para "vuelos panorámicos".

El aparato había despegado del Aeroclub de Guaratiba, a donde al parecer regresaría, y cayó tras pocos minutos de vuelo. EFE