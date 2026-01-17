Temas del día de Internacional del sábado 17 de enero (19:00 GMT)

MERCOSUR UE

Asunción - El Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado, en Asunción, un histórico acuerdo de libre comercio que dará lugar a una de las mayores zonas integradas del mundo, con 720 millones de personas, tras 26 años de negociaciones.

- Hace casi 35 años, las instalaciones del Banco Central de Paraguay (BCP) fueron escenario del nacimiento del Mercosur, el bloque de integración suramericano que este sábado sella, en el mismo lugar, un histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) para crear el mercado más grande del mundo. Por Ron González. (Texto) (Foto) (Video)

- Tras la firma en Asunción del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y del acuerdo comercial provisional entre ambas partes, se abre a continuación un intrincado camino para su ratificación a nivel parlamentario. (Texto)

GROENLANDIA EEUU

Copenhague/Nuuk - Miles de personas salieron a la calle este sábado en Dinamarca y en el territorio autónomo de Groenlandia para protestar contra las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con esa isla ártica.

- Donald Trump anunció este sábado que impondrá aranceles a Dinamarca y los demás países europeos que han enviado tropas a Groenlandia hasta que se consume la compra estadounidense de la isla.

- Jens-Jacob Simonsen es un inuit del sur de Groenlandia que ha viajado por todo el mundo, habla perfecto español y ha vivido en Estados Unidos. Y aunque tiene "respeto" por el cargo del presidente de EE.UU., a Trump le diría claramente que se deje de las "tonterías" de comprar la isla ártica. Por Julio César Rivas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA EEUU

Caracas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mueve sus fichas en Caracas con cambios en ministerios clave del gabinete y con el anuncio de que el país exportará por primera vez gas licuado, mientras sigue el goteo de excarcelaciones de presos políticos anunciada por el Gobierno como una medida unilateral de reconciliación.

IRÁN PROTESTAS

Teherán - El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este sábado que varios miles” de personas han muerto en las protestas, de las que responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump.

- Hace días que las protestas en Irán amainaron, ya no se producen manifestaciones y ni siquiera se grita por las ventanas contra la República Islámica, pero aún se desconocen las dimensiones de la que todo apunta es la mayor tragedia ocurrida en el país persa en décadas. Por Jaime León

- “Sin internet siento que estoy aislada”, cuenta Mahshid, una maestra de inglés que dice que el corte del internet global de Irán afecta a su trabajo, a su vida personal y tiene un impacto psicológico tras nueve días desconectada del mundo exterior y en parte de su entorno en Teherán. Por Aydin Shayegan

- La diáspora iraní en Alemania protesta en Berlín en apoyo a los manifestantes iraníes bajo el lema "La lucha final contra la República Islámica". (Texto) (Foto)

- Manifestación de condena en París de la represión de las protestas en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Los palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ascienden ya a 71.548, tras el último recuento publicado hoy por el Ministerio de Sanidad local, y los heridos son más de 171.000. Desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre han sido asesinados 464 gazatíes.

- Estados Unidos anunció este viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump. (Texto) (Foto)

- La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que el anuncio de Washington de la composición de la Junta Ejecutiva para Gaza no se coordinó con Israel.

RUSIA EE.UU

Moscú - El Kremlin hace todo tipo de malabarismos diplomáticos para condenar indirectamente las acciones de Estados Unidos en Irán y Venezuela pero no criticar expresamente a su presidente, Donald Trump. "Prohibido criticar a Trump" es la tácita circular que recibieron hace un año los medios de comunicación rusos. (Análisis)

EUROPA EEUU

Redacción Internacional - La captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump y sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia han dividido a los partidos de ultraderecha europeos: hay quienes mantienen su apoyo explícito al mandatario, pero también quienes han endurecido su tono o se han distanciado con discreción evitando pronunciarse.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Emisarios ucranianos preparan nuevas reuniones con la administración del presidente Donald Trump en EE.UU. mientras el Kremlin aplaude la disposición a negociar expresada por países europeos como Francia e Italia.

- Los cortes de luz masivos causados por los ataques rusos colocan al borde de la quiebra a muchos pequeños negocios ucranianos, cuyos propietarios luchan contra la escasez de electricidad y la subida de los costes. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa- Portugal celebra mañana elecciones presidenciales para elegir un sustituto de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas apuntando que posiblemente habrá una segunda vuelta entre el candidato de ultraderecha, André Ventura, que quedaría primero este domingo, y el exministro socialista António José Seguro.

TRATADO DE ALTA MAR

Redacción Medioambiente - El histórico Tratado Global sobre los Océanos (Tratado de Alta Mar) empieza a operar este sábado de manera oficial, marcando el comienzo de una nueva era a nivel mundial con mayor protección para la vida marina.

CINE EUROPEO

Berlín - Berlín acoge la entrega de los Premios del Cine Europeo, los que la española 'Sirat', de Oliver Laxe, consiguió cuatro nominaciones, solo superada por la película noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier, y en los que también compiten por un galardón el documental español 'Tardes de Soledad' y la película de animación 'Olivia y el terremoto invisible'.

ALEJANDRO JODOROWSKI

París - A punto de cumplir los 97 años, el francochileno Alejandro Jodorowsky, artista clave del movimiento 'underground' del siglo XX que influyó en figuras como David Lynch y John Lennon, habla en entrevista a EFE con motivo de la publicación de un nuevo libro, 'Art sin Fin', compendio de toda su obra. Por Antonio Torres del Cerro.

ESPECIALES

Con motivo del primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cumple el próximo martes, la Agencia EFE envía este fin de semana una serie previa con la guía EEUU TRUMP.

