Temas del día de Internacional del sábado 17 de enero (13:00 GMT)

Asunción - El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firman en la capital de Paraguay, Asunción, un acuerdo de asociación que creará un mercado integrado por más de 700 millones de personas, luego de 26 años de negociaciones.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Hace casi 35 años, las instalaciones del Banco Central de Paraguay (BCP) fueron escenario del nacimiento del Mercosur, el bloque de integración suramericano que este sábado sella, en el mismo lugar, un histórico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) para crear el mercado más grande del mundo. Por Ron González. (Texto) (Foto) (Video)

- Tras la firma en Asunción del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y del acuerdo comercial provisional entre ambas partes, se abre a continuación un intrincado camino para su ratificación a nivel parlamentario. (Texto)

VENEZUELA EEUU

Caracas - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mueve sus fichas en Caracas con cambios en ministerios clave del gabinete y con el anuncio de que el país exportará por primera vez gas licuado, mientras sigue el goteo de excarcelaciones de presos políticos anunciada por el Gobierno como una medida unilateral de reconciliación.

(Texto) (Foto) (Video)

GROENLANDIA EEUU

Nuuk/Copenhague - Ciudadanos daneses y groenlandeses organizan sendas manifestaciones en Nuuk y en Copenhague contra las amenazas de Estados Unidos para hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, en una nueva muestra de unidad frente a las ansias anexionistas del presidente Donald Trump.

(Texto) (Vídeo)

Nuuk (Groenladia) - La crisis de Groenlandia por las amenazas del presidente de EE.UU de hacerse con la isla puede alterar para siempre el medio ambiente y a los indígenas inuit del Ártico. Por Julio César Rivas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Jens-Jacob Simonsen es un inuit del sur de Groenlandia que ha viajado por todo el mundo, habla perfecto español y ha vivido en Estados Unidos. Y aunque tiene "respeto" por el cargo del presidente de EE.UU., a Trump le diría claramente que se deje de las "tonterías" de comprar la isla ártica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN PROTESTAS

Teherán - El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este sábado que varios miles” de personas han muerto en las protestas, de las que responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Hace días que las protestas en Irán amainaron, ya no se producen manifestaciones y ni siquiera se grita por las ventanas contra la República Islámica, pero aún se desconocen las dimensiones de la que todo apunta es la mayor tragedia ocurrida en el país persa en décadas. Por Jaime León

- “Sin internet siento que estoy aislada”, cuenta Mahshid, una maestra de inglés que dice que el corte del internet global de Irán afecta a su trabajo, a su vida personal y tiene un impacto psicológico tras nueve días desconectada del mundo exterior y en parte de su entorno en Teherán. Por Aydin Shayegan

- La diáspora iraní en Alemania protesta en Berlín en apoyo a los manifestantes en casa y en contra de la represión, bajo el lema "La lucha final contra la República Islámica". (Texto) (Foto)

- Manifestación de condena en París de la represión de las protestas en Irán convocada por varias organizaciones pro-Derechos Humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Los palestinos muertos a causa de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza ascienden ya a 71.548, tras el último recuento publicado hoy por el Ministerio de Sanidad local, y los heridos son más de 171.000. Desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre han sido asesinados 464 gazatíes.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- Estados Unidos anunció este viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump. (Texto) (Foto)

RUSIA EE.UU

Moscú - El Kremlin hace todo tipo de malabarismos diplomáticos para condenar indirectamente las acciones de Estados Unidos en Irán y Venezuela pero no criticar expresamente a su presidente, Donald Trump. "Prohibido criticar a Trump" es la tácita circular que recibieron hace un año los medios de comunicación rusos. (Análisis)

EUROPA EEUU

Redacción Internacional - La captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración de Donald Trump y sus amenazas expansionistas sobre Groenlandia han dividido a los partidos de ultraderecha europeos: hay quienes mantienen su apoyo explícito al mandatario, pero también quienes han endurecido su tono o se han distanciado con discreción evitando pronunciarse.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Emisarios ucranianos preparan nuevas reuniones con la administración del presidente Donald Trump en EE.UU. mientras el Kremlin aplaude la disposición a negociar expresada por países europeos como Francia e Italia.

(Texto)

- Los cortes de luz masivos causados por los ataques rusos colocan al borde de la quiebra a muchos pequeños negocios ucranianos, cuyos propietarios luchan contra la escasez de electricidad y la subida de los costes. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa- Portugal celebra mañana elecciones presidenciales para elegir un sustituto de Marcelo Rebelo de Sousa, con las encuestas apuntando que posiblemente habrá una segunda vuelta entre el candidato de ultraderecha, André Ventura, que quedaría primero este domingo, y el exministro socialista António José Seguro.

(Texto) (Foto)

TRATADO DE ALTA MAR

Redacción Medioambiente - El histórico Tratado Global sobre los Océanos (Tratado de Alta Mar) empieza a operar este sábado de manera oficial, marcando el comienzo de una nueva era a nivel mundial con mayor protección para la vida marina.

(Texto) (Vídeo)

CINE EUROPEO

Berlín - Berlín acoge la entrega de los Premios del Cine Europeo, los que la española 'Sirat', de Oliver Laxe, consiguió cuatro nominaciones, solo superada por la película noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier, y en los que también compiten por un galardón el documental español 'Tardes de Soledad' y la película de animación 'Olivia y el terremoto invisible'.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ALEJANDRO JODOROWSKI

París - A punto de cumplir los 97 años, el francochileno Alejandro Jodorowsky, artista clave del movimiento 'underground' del siglo XX que influyó en figuras como David Lynch y John Lennon, habla en entrevista a EFE con motivo de la publicación de un nuevo libro, 'Art sin Fin', compendio de toda su obra. Por Antonio Torres del Cerro.

(Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo del primer año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se cumple el próximo martes, la Agencia EFE envía este fin de semana una serie previa con la guía EEUU TRUMP.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Londres.- ONU ANIVERSARIO.- El secretario general de la ONU, António Guterres, preside uno de los actos de celebración del 80 aniversario de la organización, concretamente el que celebra los 80 años de la reunión mantenida en Londres como parte de los preparativos para dar nacimiento a la nueva organización. Methodist Central Hall Westminster (Texto) (Foto) (Vídeo)

Novi Sad.- SERBIA PROTESTAS.- Los estudiantes serbios, que desde finales de 2024 protestan contra la corrupción en el Gobierno del presidente Aleksandar Vucic, han convocado para hoy una nueva marcha en Novi Sad, donde en noviembre de 2024 colapsó una marquesina de la estación de trenes, que causó la muerte de 16 personas. (Texto)

Roma - ITALIA ÓPERA - El malestar se extiende entre los históricos bastidores de la ópera La Fenice de Venecia. La decisión de sus jefes de nombrar como nueva directora a Beatrice Venezi ha indignado a sus músicos y coristas, que mantienen su protesta para exigir su retirada identificados con unos llamativos broches en sus chaquetas. Por Gonzalo Sánchez.(Texto) (Foto)

12:00h.- Nuuk/Copenhague.- GROENLANDIA EEUU.- Ciudadanos daneses y groenlandeses organizan sendas manifestaciones en Nuuk y en Copenhague contra las amenazas de Estados Unidos para hacerse con Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, en una nueva muestra de unidad frente a las ansias anexionistas del presidente Donald Trump. (Texto) (Vídeo)

13:00h.- Berlín.- PREMIO CARLOMAGNO.- El comité de dirección del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán y el alcalde de la ciudad alemana, Michael Ziemons, anuncian el ganador del prestigioso galardón europeo de este año. (Texto)

14:00h.- Berlín.- IRÁN PROTESTAS.- La diáspora iraní en Alemania protesta en Berlín en apoyo a los manifestantes en casa y en contra de la represión, bajo el lema "La lucha final contra la República Islámica". (Texto) (Foto)

15:00 -Londres - Manifestación convocada contra la apertura de una nueva gran embajada china en el edificio histórico Royal Mint Court, en el centro de Londres, un proyecto criticado por numerosos políticos y colectivos al considerar que supondría una amenaza para la seguridad nacional por su proximidad a infraestructuras críticas.

15:00- París- Manifestación de condena a la represión de las protestas en Irán convocada por varias organizaciones pro-Derechos Humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Berlín.- CINE EUROPEO.- Premios del Cine Europeo en Berlín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Manta.- ECUADOR POLÍTICA.- El correísmo inicia su convención nacional en la que se prevé que la exasambleísta Gabriela Rivadeneira asuma las riendas en Ecuador que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) lidera a la distancia, tras regresar al país andino después de cinco años asilada en México. (Texto) (Foto)

16:30h.- Asunción.- MERCOSUR UE.- El Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) firman en la capital de Paraguay, Asunción, un acuerdo de asociación que creará un mercado integrado por más de 700 millones de personas, luego de 26 años de negociaciones. Banco Central de Paraguay (BCP) (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:00h.- Lima.- BAD BUNNY.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrece el primero de sus dos conciertos en Perú como parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos'. Estadio Nacional (Texto) (Foto)

00:00h.- Guatemala.- GUATEMALA GOBIERNO.- Ciudad de Guatemala - El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presenta su informe de Gobierno tras cumplir el pasado 14 de enero su segundo año al frente del país centroamericano, con el remozamiento de escuelas y la construcción de hospitales como las principales acciones positivas de su Administración desde su toma de posesión en enero de 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 h -San Juan - PUERTO RICO CULTURA - Los famosos cabezudos y zancudos confeccionados por la compañía teatral puertorriqueña Agua, Sol y Sereno reivindican este fin de semana la paz mundial, el medioambiente y la cultura, con un homenaje al reconocido actor Jacobo Morales, protagonista del documental 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny. Por Esther Alaejos (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Nairobi - UGANDA ELECCIONES -La Comisión Electoral de Uganda tiene previsto proclamar los resultados totales de las elecciones, cuyo recuento lidera con mucha ventaja el presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, en un contexto de gran tensión por la captura de su principal rival, el opositor Bobi Wine, por el Ejército. (Texto)

Jartum.- SUDÁN REBELIÓN.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, visita Sudán durante cuatro días en los que se reunirá con las autoridades de Port Sudán y con personas desplazadas por el conflicto en Darfur y Kordofán, así como con socios humanitarios.

Conakri.- GUINEA-CONAKRI PRESIDENTE.- El líder de la junta militar que dirige Guinea-Conakri desde el golpe de Estado de 2021, general Mamadi Doumbouya, es investido como presidente tras ganar las elecciones del pasado 28 de diciembre. (Texto)

11:00h.- Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia un discurso mientras la autoridades se preparan para comenzar a limitar las armas en manos de actores no estatales por encima del río Litani, región en la que el movimiento se niega a deponerlas.

Asia

Srinagar.- INDIA CACHEMIRA.- Un instituto médico de la Cachemira administrada por la India ha perdido su autorización para emitir títulos en Medicina tras las protestas de organizaciones hindúes que denunciaban un sesgo por parte la institución, donde la mayoría de estudiantes son musulmanes. (Texto)

Pekín.- CHINA CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, concluye su visita oficial a China.

Seúl.- COREA DEL SUR ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, comienza un viaje de tres días a Corea del Sur, el primero de un mandatario italiano al país para mantener un encuentro bilateral en 19 años.

11:00h.- Hong Kong.- HONG KONG LUJO.- El mercado del lujo en Hong Kong muestra señales de reactivación apoyadas en inversiones inmobiliarias de primer nivel y en aperturas selectivas de grandes marcas internacionales, en un contexto en el que el Ejecutivo impulsa una estrategia de reposicionamiento hacia un turismo de mayor valor añadido. (Texto)

