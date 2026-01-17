'Tardes de soledad', de Albert Serra, se queda sin el premio a mejor documental europeo

Berlín, 17 ene (EFE).- El filme 'Fiume o morte!', del croata Igor Bezinović, ganó este sábado el galardón al mejor documental en la 38ª edición de los Premios del Cine Europeo celebrados en Berlín, distinción a la que también optaba la película española 'Tardes de soledad', de Albert Serra.

El cineasta dio las gracias al subir a recoger el premio a su cuidad, Rijeka, y a sus ciudadanos, quienes, dijo, sienten esta premio como un premio para ello también.

La candidata española, 'Tardes de Soledad' (2024), sigue los pasos del torero peruano Andrés Roca Rey en los preliminares de las corridas pero también en el ruedo, en los momentos posteriores y en todos los ritos y personajes que giran alrededor del toro de lidia.

La película obtuvo la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y está nominada para dos Premios Goya, a mejor documental y a mejor dirección.

Y a esta gala de los Premios de Cine Europeo llegó con dos nominaciones, a mejor película y mejor documental. EFE

(foto)