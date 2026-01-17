Taiwán denuncia la incursión de un dron de reconocimiento chino cerca de la isla de Pratas

Taipéi, 17 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán denunció este sábado la incursión de un dron de reconocimiento chino cerca de la isla Pratas (Dongsha, en mandarín), un territorio bajo control de Taipéi situado a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong.

En un comunicado, la cartera castrense informó de que había detectado el aparato a las 05:41 hora local (21:41 GMT del viernes) en las inmediaciones de la mencionada isla, y que notificó de inmediato a la guarnición militar de Pratas para "reforzar la vigilancia y alerta aérea".

Según el MDN, el dron ingresó en el espacio aéreo sobre Pratas en torno a las 05:44 horas, manteniéndose fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea taiwaneses.

"Tras ser advertido a través de comunicaciones por canales internacionales, (el vehículo) abandonó la zona a las 05:48", indicó el ministerio, que no brindó detalles concretos sobre el tipo de aeronave involucrada en la operación.

En opinión del MDN, este tipo de acciones "altamente provocadoras e irresponsables" por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) "han dañado gravemente la paz y la estabilidad regionales, violan las normas del derecho internacional y serán objeto de condena".

"Las Fuerzas Armadas continuarán en estricto estado de vigilancia y monitoreo, actuando conforme a las regulaciones para la gestión de incidentes repentinos durante el período de preparación de combate regular", sentenció el comunicado.

La isla Pratas es uno de los territorios controlados por Taiwán en el mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su casi totalidad y por las que pasa alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

Las autoridades de Pekín también consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro. EFE