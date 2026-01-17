Simeone, sobre su plantilla: "Mejor calidad que cantidad"

El técnico argentino Diego Pablo Simeone destacó la reciente extensión de contrato de su hijo, Giuliano Simeone, hasta 2030, considerándola un reconocimiento a su labor personal, caracterizada por esfuerzo, humildad y constancia, según recogió el medio Europa Press. Este asunto sirvió de contexto para que el entrenador del Atlético de Madrid reiterase su postura centrada en el “partido a partido”, evitando entrar en especulaciones sobre su propia renovación, como consignó el mismo medio.

De acuerdo con Europa Press, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Deportivo Alavés por LaLiga EA Sports, Simeone se refirió a la configuración de la plantilla tras varias salidas y afirmó no mostrarse preocupado ante la reducción de efectivos. “Estamos trabajando en consecuencia de lo que el equipo necesita. Cuando salga algo de lo que el club y nosotros estamos pensando, informaremos”, afirmó el entrenador, subrayando además que prefiere priorizar la calidad del grupo sobre la cantidad de jugadores disponibles.

Sobre la planificación deportiva para la segunda mitad de la temporada, el técnico reiteró que mantiene la comunicación habitual con los responsables del club: “Lo hablamos con Mateu, con Carlos y con Miguel... Estamos trabajando en consecuencia de lo que siempre digo, mejor calidad que cantidad”, puntualizó Simeone, quien, según Europa Press, indicó que la preparación se ajusta de acuerdo a las necesidades actuales de la plantilla.

Respecto al impacto de tener cuatro fichas menos, Simeone expresó que su enfoque permanece en el duelo inmediato. “Me conocen, saben que voy partido a partido, intentando analizar con la mayor concentración al rival que tenemos mañana. Nos comportaremos pensando solo en el partido de mañana, en el que volveremos a estar con nuestra gente, que hace un mes que no estamos”, explicó ante la prensa, según reportó Europa Press. El técnico consideró relevante el apoyo de la afición y manifestó que el equipo tiene “ganas de hacer un buen partido”.

En relación a la defensa, Simeone abordó la competencia interna producto de las lesiones de jugadores clave. El entrenador señaló que tanto José Giménez como Robin Le Normand han atravesado problemas físicos, lo que abrió oportunidades para Marc Pubill y David Hancko. Europa Press relató que Simeone valoró el desempeño de estos jugadores, destacando que Hancko puede desempeñarse como lateral izquierdo, aunque su posición más cómoda es la de central. “Confiamos en los cuatro porque son jugadores importantes. Hoy le está tocando empezar a Marc y a Hancko, pero en campeonatos largos, de muchos partidos, vamos a necesitar a todos”, comentó Simeone. A su vez, aseguró que, cuando sea necesario recurrir a Giménez o Le Normand, ambos estarán listos para competir.

Simeone dedicó también palabras a Antoine Griezmann, definiendo la contribución del delantero francés como fundamental para el Atlético de Madrid en cualquier circunstancia. “¿Qué más podemos hablar de Antoine? Es agregar la realidad y el presente. Es un futbolista siempre diferencial, con una jerarquía diferente al resto. El talento no se pierde, jamás, y lo necesitamos. ¿Cuánto? Lo que el equipo pida: 20 minutos, 90, 60… Según la necesidad del entrenador y lo que nos pueda dar”, manifestó el entrenador, según recordó Europa Press. Simeone compartió que espera que Griezmann conserve su entusiasmo, independientemente de su tiempo en el campo, y valoró la energía positiva que aporta al equipo.

El entrenador también señaló que el mediocampista Thiago Almada se encuentra preparado y motivado cuando recibe la oportunidad para participar en los partidos, según difundió Europa Press. Esta disposición, junto a la aportación de los jugadores mencionados en defensa, configura un panorama donde Simeone defiende la utilidad y el compromiso de todos los miembros de la plantilla.

En torno a la renovación de Giuliano Simeone, el técnico abordó las circunstancias personales y el esfuerzo adicional que implica desarrollar una carrera bajo la dirección de su propio padre en un club de la magnitud del Atlético de Madrid. Simeone resaltó los méritos del jugador, haciendo hincapié en que su rendimiento lo ha hecho merecedor del acuerdo hasta 2030, y anticipó que la exigencia sobre él continuará a medida que crezca profesionalmente.

Ante preguntas sobre su propia continuidad, el entrenador del Atlético de Madrid replicó, según Europa Press, que el concepto de “partido a partido” sigue siendo el eje de su filosofía y única motivación inmediata. Recordó que durante sus 14 años al frente del club ha presenciado la salida y llegada de numerosos entrenadores en el Real Madrid y FC Barcelona, lo que le llevó a considerar cada experiencia como única y cada club como diferente, evitando generalizar o detallar los motivos detrás de esos cambios. Simeone expresó sentirse afortunado por la estabilidad conseguida en el Atlético y reiteró que concentra su atención únicamente en el futuro inmediato y en enfrentar el siguiente desafío deportivo.