Simeone: “Necesitamos el afecto y el cariño de nuestra gente”

Madrid, 17 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recordó este sábado que su equipo vuelve a jugar más de un mes después en el estadio Metropolitano, contra el Alavés, y remarcó que el equipo necesita “el afecto y el cariño” de su “gente”, al tiempo que destacó que Antoine Griezmann es “diferencial” y “el talento no se pierde jamás”.

La victoria por 2-1 contra el Valencia, el pasado 13 de diciembre, fue el último partido hasta la fecha del conjunto rojiblanco en su campo, en el que encadena once triunfos seguidos entre todas las competiciones, entre LaLiga (ocho) y la Liga de Campeones (tres) y en el que insiste en la persecución del liderato del Barcelona, todavía a once puntos.

“Voy partido a partido intentando llevar adelante, con la mayor concentración, al rival que tenemos este domingo (el Alavés) y, a partir de ahí, nos comportaremos, esperando ir a por el partido pensando solo en el encuentro de este domingo de cara a volver a estar con nuestra gente, que hace un mes que no estamos”, explicó en la rueda de prensa sobre la inmediatez después de la visita al Galatasaray en la Liga de Campeones.

“Necesitamos el afecto y el cariño de nuestra gente, volveremos otra vez a jugar en casa después de bastante tiempo y todos los chicos tienen ganas de hacer un buen partido”, continuó el técnico, cuyo once puede dar continuidad a Antoine Griezmann, que ya fue titular en la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña, con un golazo, aunque en LaLiga sólo ha jugado de inicio uno de los diez encuentros más recientes.

“Qué poder hablar más de todo lo que hemos dicho de Antoine… Un futbolista siempre diferencial, con una jerarquía diferente al resto. El talento no se pierde jamás y lo necesitamos. ¿Cuánto? Cuánto el equipo lo pida: 20 minutos, 60, 90… La necesidad que, en este caso el entrenador, visualice de cara a lo que él nos pueda dar”, aseguró.

“Y esperar que pueda seguir manteniendo toda esta ilusión que transmite, ya sea cuando le toca jugar o cuando no le toca jugar, porque, cuando está bien, transmite energía positiva desde todos los sitios”, abundó Simeone sobre el atacante francés, autor de cinco goles en los últimos seis duelos, cuatro de ellos indispensables para tres victorias.

Simeone ya dispone para armar su defensa de José María Giménez, Robin Le Normand, Marc Pubill y David Hancko. La única baja en esa línea es Clement Lenglet.

“Han tenido lesiones tanto José como Robin y, paralelamente, han aprovechado la oportunidad Marc y Hancko para que este último tiempo estén jugando ellos. Se los ve bien y saben que tienen una competencia importantísima con futbolistas muy importantes para nosotros como Robin y José, que ellos saben esperar como les tocó en su momento a Marc y Hancko”, repasó.

“Es verdad que Hancko puede jugar de lateral izquierdo en alguna oportunidad, pero se le percibe más cómodo cuando juega de central. Pero sí es verdad que lo puede hacer de lateral y nos ayudará. Confiamos en los cuatro. Hoy le está tocando empezar a Marc y Hancko, el campeonato es largo, hay muchos partidos, vamos a necesitar a todos y cuando los llamemos a Robin y José no tengo ninguna duda de que estarán preparados para competir”, dijo.

La estabilidad del técnico argentino, catorce años ya seguidos al frente del Atlético, contrasta con los cambios de entrenador que ha habido en el Real Madrid y el Barcelona durante toda esa época. “No me puedo poner a detallar tantas cosas individuales, porque cada situación es diferente a la otra y cada club es diferente al otro”, expuso.

“Soy afortunado por haber tenido siempre la posibilidad de estar tantos años en el mismo lugar y lo único que siempre pienso es en el día de mañana. No hay más”, valoró Simeone, que, preguntado por una hipotética renovación más allá de 2027, contestó: “Nada que comentar. Seguir pensando en el partido a partido, que es lo único que me entusiasma”.