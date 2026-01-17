Agencias

'Sentimental Value' triunfa en los Premios de Cine Europeo, con 6 galardones y 'Sirat', 5

Berlín, 17 ene (EFE).- 'Sentimental value', del noruego Joachim Trier, fue la gran triunfadora de los 38 Premios de Cine Europeo, en los que se llevó seis galardones -mejor película, dirección, actor (Stellan Skarsgård), actriz (Renate Reinsve), guion y banda sonora.

Mientras que la española 'Sirat', de Oliver Laxe, la otra gran favorita, consiguió los de casting (Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo); Fotografía (Mauro Herce); montaje (Cristóbal Fernández); diseño de Producción (Laia Ateca) y sonido (Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas). EFE

