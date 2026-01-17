Rusia gasta 388 millones de dólares anuales en desarrollo de drones de transporte

Moscú, 17 ene (EFE).- Rusia invierte 30.000 millones de rublos anuales (cerca de 288 millones de dólares) en la implementación práctica de gran envergadura de las modernas tecnologías autónomas y drones de transporte, declaró hoy el ministro de Finanzas ruso, Serguéi Siluánov.

"Gastamos anualmente cerca de 30.000 millones de rublos", afirmó en una entrevista a la televisión pública rusa.

Señaló que estas inversiones incluyen "desarrollos científicos, apoyo y arrendamiento para que los drones producidos se tornen más asequibles a usuarios y consumidores".

Indicó que la explotación de equipamiento no pilotado se convertirá en una prioridad para las entidades que trabajan en las zonas de desastres, en particular el Ministerio de Emergencias y puntualizó que el uso de estos drones modernos representa un "ahorro considerable" para el Estado en comparación con los aviones y helicópteros usados tradicionalmente.

Siluánov añadió que además de un ahorro, esto permitirá resolver los problemas existentes de falta de personal, ya que la automatización de los procesos libera empleados que pueden pasar a otros sectores en los que cuentan con más demanda.

La víspera el presidente ruso, Vladímir Putin, encabezó una reunión dedicada al desarrollo del transporte no pilotado y participó en la puesta en marcha del primer tren autónomo del metro de Moscú.

El mandatario ruso reconoció que Rusia en este sector va a la zaga de otros países y llamó a incrementar la producción de drones y medios de transporte no tripulados para que sean utilizados en todos los sectores de la economía.

La guerra en Ucrania ha demostrado fehacientemente la importancia de los drones como medio de inteligencia y arma, lo que ha impulsado el desarrollo de estos artefactos en Rusia, que busca extender el uso de estos equipos a la vida pacífica.

Dos años y medio atrás, el Gobierno ruso aprobó una estrategia para el desarrollo de los sistemas de aviación no tripulada que prevé el incremento paulatino de la producción de drones comerciales hasta un millón de unidades anuales para 2035.EFE