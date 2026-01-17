Agencias

Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Guardar

Moscú, 17 ene (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron durante la última jornada dos localidades ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Privolie de la república popular de Donetsk, señaló en Telegram el mando militar ruso.

Además, los militares de la agrupación Vostok (Oriente) "liberaron la localidad de Priluki de la región de Zaporiyia", añadió Defensa.

La víspera Rusia informó de la toma de otras dos localidades en ambas regiones ucranianas -Zakitne en Donetsk y Zhovtneve, en Zaporiyia-, un día después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, asegurase que en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El histórico Tratado de Alta Mar entra en vigor para ofrecer más protección a los océanos

Infobae

Groenlandia amplía la brecha abierta por Trump con Europa en su primer año de mandato

Infobae

Sellada la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, acto final de Jubileo

Infobae

El motín arrecia en la ópera de Venecia por su nueva directora

Infobae

Muere el presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso, a los 76 años

Muere el presidente de la