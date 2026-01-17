Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Moscú, 17 ene (EFE).- Las fuerzas rusas tomaron durante la última jornada dos localidades ucranianas en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Privolie de la república popular de Donetsk, señaló en Telegram el mando militar ruso.

Además, los militares de la agrupación Vostok (Oriente) "liberaron la localidad de Priluki de la región de Zaporiyia", añadió Defensa.

La víspera Rusia informó de la toma de otras dos localidades en ambas regiones ucranianas -Zakitne en Donetsk y Zhovtneve, en Zaporiyia-, un día después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, asegurase que en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio.EFE