Petro califica como "delito de lesa humanidad" crisis en el Catatumbo provocada por el ELN

Bogotá, 17 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este sábado como "delito de lesa humanidad" el asesinato de campesinos en la región del Catatumbo a manos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace un año emprendió una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC por el control territorial y los cultivos de coca.

"Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca. Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz", señaló Petro en su cuenta de X.

En otro mensaje, el mandatario colombiano recriminó al grupo guerrillero: "el ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año".

Petro instó a esa guerrilla a reflexionar sobre su actuación tras condenar el asesinato de un soldado en las últimas horas a manos del ELN en Tibú, departamento Norte de Santander, en un ataque con drones que dejó otros cuatro militares heridos.

"Siéntense, reflexionen. Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto (narcotraficante). Llevan jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína. Eso no tiene ningún sentido, para eso no es necesario morir", puntualizó el mandatario.

El 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en el Catatumbo, una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.

Un año después dicha confrontación armada deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.

El viernes la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, señaló que la región atraviesa un "drama prolongado".

"Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria. EFE