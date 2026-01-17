Perú destina 25,6 millones de dólares para prevenir y controlar el dengue durante 2026

Lima, 17 ene (EFE).- El Gobierno de Perú ha destinado un presupuesto inicial de 86,25 millones de soles (unos 25,6 millones de dólares) como parte del Plan de Prevención y Control del Dengue en 2026, tras haber emitido una alerta epidemiológica ante el incremento de casos en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló en un comunicado que lanzó la alerta de manera preventiva, "como medida anticipada frente a posibles escenarios de riesgo", y confirmó que el presupuesto para enfrentar la enfermedad ya fue transferido a todas las regiones del país.

"Hoy estamos un paso adelante, a diferencia de años anteriores, cuando las declaraciones de emergencia se emitían cuando la epidemia ya estaba en curso, ahora actuamos de manera preventiva para proteger la vida y la salud de la población", señaló al respecto el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas.

El Minsa agregó que el Plan de Prevención y Control del Dengue 2026 tiene como pilares un sistema de inteligencia sanitaria con alertas tempranas y respuesta rápida, la mejora de la calidad de atención y el control de la transmisión.

El pasado 14 de enero, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa emitió una alerta epidemiológica "como medida preventiva y de control" para garantizar la atención, el seguimiento clínico y la remisión de los pacientes afectados por el incremento de los casos de dengue.

La medida se tomó ante el inicio de la temporada de lluvias intensas y el aumento de las temperaturas en el país, que favorecen la propagación de la enfermedad.

En ese sentido, está dirigida a todos los establecimientos sanitarios pertenecientes a las direcciones y gerencias regionales de salud, al sistema de seguridad social EsSalud, la sanidad de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y al sector privado.

El último reporte de la Sala Situacional de Enfermedades del Minsa indicó que durante la primera semana de este año se reportó un fallecido y 613 casos de la enfermedad, la mayoría de ellos en la Amazonía peruana.

Durante 2025 se diagnosticaron 39.211 casos de dengue en el país, con un total de 56 defunciones y 12.262 de los reportes en la región amazónica de San Martín. EFE