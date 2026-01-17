Peña destaca la labor de Lula para lograr la firma del acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha puesto en valor la labor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para lograr la firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Mercosur que se firma este sábado en Asunción.

"Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso. En su nombre saludo a todos los líderes y visionarios del Mercosur que apostaron a la integración en el siglo XXI", ha afirmado Peña en su intervención en calidad de presidente 'pro tempore' del bloque de Mercosur.

El mandatario paraguayo ha mencionado también la labor de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para la firma de este "histórico" acuerdo. "Es una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, como lo son Europa y Sudamérica", ha resaltado, al tiempo que ha mencionado que ambos bloques suman cerca de 800 millones de habitantes.

"Trabajemos hoy juntos para construir una nueva hermandad, europea y americana", ha añadido Peña, que ha puesto en valor la apuesta por el multilateralismo para superar las "tinieblas primigenias" del unilateralismo, citando una leyenda del origen del mundo según la mitología guaraní.

En la cita han participado también Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, o el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira.