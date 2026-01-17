Panamá incauta 5.356 paquetes de presunta droga en el Archipiélago de Las Perlas

Ciudad de Panamá, 17 ene (EFE).- Las autoridades panameñas incautaron este sábado 5.356 paquetes con una presunta sustancia ilícita durante un operativo realizado en playa Bongo, en Isla del Rey, ubicada en el Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el reporte del Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Drogas, el cargamento fue ubicado dentro de una embarcación interceptada en el área, como parte de acciones de vigilancia y control desarrolladas en coordinación con unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) contra el narcotráfico.

Las autoridades indicaron que el decomiso quedó a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles vínculos con organizaciones criminales.

La información oficial no detalla el tipo de droga incautada ni su peso total, aunque en Panamá los paquetes de sustancias ilícitas suelen tener un peso aproximado de un kilogramo, y la cocaína es la droga más traficada a través de las rutas marítimas del país.

Panamá es utilizado como país de tránsito para la droga producida en Suramérica, con destino principal a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, así como a Europa. EFE