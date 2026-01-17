Pakistán pide estabilidad a Irán en el marco de las protestas en el país persa

Islamabad, 17 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, comunicó este sábado a su par iraní, Abás Araqchí, su deseo de estabilidad en el marco de las protestas que se han extendido en el país persa en las últimas semanas.

"(Dar y Araqchí) analizaron la situación actual en Irán y la región. El ministro de Relaciones Exteriores expresó su deseo de paz y estabilidad, y ambas partes acordaron continuar las consultas bilaterales sobre asuntos de interés mutuo", dijo hoy en un comunicado ese Ministerio.

La llamada tuvo lugar horas después de que Dar dialogase con la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

El ministro paquistaní trasladó a la representante europea la importancia del diálogo y la diplomacia al tratar la situación en Irán, a donde la calma parece estar volviendo, aunque la presencia policial continúa siendo amplia en las calles de Teherán y otras ciudades del país y el internet sigue con limitaciones.

ONGs opositoras al Gobierno de Irán con sede en el exilio han cifrado en 3.428 los muertos durante las protestas, que estallaron contra la elevada inflación pero pronto se extendieron y tornaron en manifestaciones antigubernamentales.

Las autoridades iraníes anunciaron el viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas.

Gobiernos de países miembros de la UE han condenado en los últimos días la represión ejercida por Irán para reprimir las protestas.

Por su parte, Pakistán, que tiene una frontera de algo menos de mil kilómetros con Irán, ha pedido moderación, diálogo y una solución política a la crisis para prevenir la escalada de las tensiones y para proteger la estabilidad regional. EFE