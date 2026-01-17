Agencias

Países Bajos prepara una respuesta a los aranceles de Trump junto a Bruselas

Bruselas, 17 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, dijo este sábado que se mantienen en "estrecho contacto" con Bruselas y sus socios para preparar una respuesta al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

"Hemos tomado nota del anuncio del presidente Trump sobre los aranceles", dijo el ministro neerlandés a través de redes sociales, añadiendo que "las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica".

Asimismo, aseguró que "los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta".

Países Bajos anunció esta semana que enviará a dos oficiales de la Marina Real neerlandesa a Groenlandia para participar en una misión de reconocimiento previa a un ejercicio militar de varios países aliados de la OTAN en la región ártica.

Por su parte, Trump anunció este sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El resto de países en el punto de mira de Trump son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido y Finlandia.

Bélgica, que también anunció que mandaría a un oficial a Groenlandia el próximo lunes, no ha sido mencionada por el líder estadounidense.

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que "los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente", mientras que Costa apuntó que la Unión Europea (UE) coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete. EFE

