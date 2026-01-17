Agencias

Mueren cuatro personas y 18 resultan heridas en un accidente de tráfico en Surinam

San Juan, 17 ene (EFE).- La Policía de Surinam informó este sábado de que cuatro personas murieron y 18 resultaron heridas esta madrugada en un accidente de tráfico tras una colisión entre un vehículo y un autobús en Paramaribo.

"La Policía ha iniciado una investigación para determinar cómo se produjo la colisión. El tráfico en la zona se ha visto considerablemente afectado debido al incidente", esgrimió un informe policial.

De acuerdo con las autoridades, el suceso se produjo en la intersección entre las calles Johannes Mungrastraat y Veldhuizenlaan.

Los servicios de emergencia y agentes de Policía acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios y dirigir el tráfico.

Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la capital surinamesa para recibir atención médica, según informó la Policía.

Los agentes indicaron que se darán a conocer más detalles, incluido el estado de los heridos graves, a medida que avance la investigación. EFE

