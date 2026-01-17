Mueren 19 soldados chadianos en incursiones de las fuerzas paramilitares sudanesas

Yamena, 17 ene (EFE).- Al menos 19 soldados de Chad murieron en tres incidentes desde el pasado jueves en el este del país, atribuidos a rebeldes del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se enfrenta en una devastadora guerra civil desde abril de 2023 al Ejército de Sudán.

"Fueron rebeldes sudaneses en retirada que se encuentran en territorio chadiano. En la mayoría de los casos, en lugar de obedecer las órdenes de nuestras fuerzas, prefieren abrir fuego contra ellas", declaró a EFE por teléfono el coronel Barh Nassour, responsable de operaciones militares en la zona afectada.

Dos soldados murieron el pasado jueves, otros cinco el viernes y otros doce la mañana de este sábado, en enfrentamientos todos ocurridos en la zona de la ciudad fronteriza de Tiné, en la provincia de Wadi Fira.

Según el coronel, otros dos soldados chadianos perdieron la vida el pasado 26 de diciembre en un ataque con drones llevado también a cabo por las FAR.

"Esto se está volviendo intolerable. Exhortamos a los rebeldes de Sudán a poner fin a estos ataques. Chad ha tomado las medidas necesarias para responder", aseveró Nassour.

La Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) chadiana rechazó el viernes las incursiones de los paramilitares sudaneses, que consideró como una "violación flagrante de la integridad territorial" de Chad y "de las normas elementales del derecho internacional".

La Cámara también denunció las múltiples entradas en el espacio aéreo chadiano de las Fuerzas Armadas sudanesas.

Esta no es la primera vez que se producen este tipo de enfrentamientos: el pasado día 11, al menos 20 miembros de las FAR murieron en la provincia de Ennedi-Esr (noreste), cuando un convoy de cinco vehículos procedente de Sudán intentó ingresar en la zona y fue interceptado por el Ejército chadiano.

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán, más de 900.000 sudaneses han cruzado la frontera y han llegado al este de Chad, que tiene dificultades para atenderlos en un contexto marcado por los rertes en la ayuda internacional.

A raíz del conflicto, las zonas fronterizas entre Chad y Sudán han sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército del primer país y grupos armados provenientes del segundo.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, lo que ha hecho que sea considerada como la peor crisis humanitaria actual del planeta. EFE