México detiene a uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI

Ciudad de México, 17 ene (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este sábado, en el central estado de Hidalgo, a Alejandro ‘N’, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, y por quien se ofrecían 250.000 dólares de recompensa.

A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó del arresto el cual, precisó tiene “fines de extradición”.

“El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 250.000 dólares por información que llevara a su captura. Es requerido por las autoridades de Carolina del Norte, en Estados Unidos, por asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado”, señaló el funcionario.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el detenido fue localizado en el municipio de Pachuca, donde tenía su residencia.

Abundó que era buscado desde 2016 por autoridades de Carolina del Norte, debido al homicidio de una mujer ocurrido ese año.

Asimismo, en 2017 el gobierno de EE.UU. lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por quien se ofrecía una recompensa para su captura.

“Con base en esta información, se implementaron acciones de vigilancia en distintas zonas del municipio y, durante recorridos de seguridad, los agentes identificaron a un hombre que coincidía con las características de la persona requerida, por lo que, tras corroborar su identidad, se procedió a su detención”, aseveró la SSPC.

El operativo, subrayó la dependencia, forma parte de la colaboración binacional y participaron agentes de las Secretarías de Defensa, Marina, SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional.

Desde febrero de 2025 y hasta el 15 de enero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a 10.817 personas y se han confiscado 120,3 toneladas de droga, entre ellas 602,8 kilogramos de fentanilo. EFE