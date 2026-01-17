Los Javis apuestan por Laxe como mejor director europeo

Berlín, 17 ene (EFE).- Javier Ambrossi y Javier Calvo, la pareja de cineastas conocida como Los Javis, aseguraron en la alfombra roja de los Premios del Cine Europeo en Berlín que apuestan por el español Oliver Laxe para recibir el premio al mejor director, cuya entrega correrá a cargo de ambos.

"Siempre se apuesta por casa, pero admiro mucho a todos los directores que están nominados", aseguró Ambrossi a varios medios españoles, entre los que se encontraba EFE, antes de la gala, haciendo referencia a Laxe, nominado en esta categoría por la cinta 'Sirat'.

Por su parte, Calvo añadió que la responsabilidad de entregar el galardón no era ningún compromiso, sino que se trataba de un honor.

Ambos se mostraron encantados de asistir a la ceremonia y de encontrarse con "tantísimo talento del cine que admiramos", como Juliette Binoche: "Casi me desmayo", admitió Calvo.

"El auténtico lujo es estar aquí en un lugar tan imponente, en unos premios tan importantes", subrayó.

Aunque la pareja se separó sentimentalmente recientemente, aseguraron que seguirían trabajando juntos.

Su próxima película, 'La bola negra' se estrenará el 2 de octubre en cines, según los cineastas, que añadieron que, a partir de ahí, verán "a ver cuál es el viaje que hace (la película)".

"Fíjate en todo lo que ha pasado con 'Sirat', ¿Quién sabe? Yo creo que las pelis hablan y hay que hacerlas lo mejor que puedas, dejarte la piel y el corazón y ver qué pasa", reflexionó Ambrossi. EFE

(Vídeo)