Los cabezudos de Puerto Rico alzan la voz por la paz mundial, la naturaleza y la cultura

Esther Alaejos

San Juan, 17 ene (EFE).- Los famosos cabezudos y zancudos confeccionados por la compañía teatral puertorriqueña Agua, Sol y Sereno reivindican este fin de semana la paz mundial, el medioambiente y la cultura, con un homenaje al reconocido actor Jacobo Morales, que aparece en el documental 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny.

Iconos indiscutibles de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que comenzaron el jueves con una comparsa y finalizan el domingo, los cabezudos desfilan por el Viejo San Juan al ritmo de los panderos de plena llamando la atención cada año sobre temas de importancia local y mundial y rindiendo tributo a personalidades puertorriqueñas.

Morales es un cineasta, intérprete, poeta y animador, considerado como el director de cine más influyente en la historia de Puerto Rico y es conocido por sus películas de conciencia social que exploran la identidad cultural y las luchas políticas del archipiélago, apoyado desde hace más de 70 años por su esposa Blanca Eró, compañera de interpretación y productora.

El matrimonio se suma a una larga lista de figuras que ya tienen su cabezudo, como Ismael Rivera o Tite Curet, gracias a Agua, Sol y Sereno, cuyo director, Pedro Adorno, de 57 años, afirma a EFE que combinan "lo culto y lo popular".

"Jacobo y Blanca para muchos creadores puertorriqueños y muchas cineastas siguen siendo una fuente de inspiración por el nivel de compromiso nacional, identitario, de ojo crítico, de transformación social, con una mirada descolonizadora, pero también con una calidad humana y ética que en Puerto Rico se valora muchísimo", explica el artista, músico y zanquero que da vida a los cabezudos.

Hace 33 años, Adorno fundó junto a su esposa Cathy Vigo, la agrupación de teatro que se ha presentado en diferentes ciudades a nivel internacional como en Chicago, Cádiz o Madrid y que acompañó a Bad Bunny en los Grammys de 2023 con cabezudos de artistas como Tego Calderón o Andy Montañez, confeccionados con materiales ecológicos como barro, madera, cartón y papel maché.

Este año, como novedad, Adorno apunta que Agua, Sol y Sereno va a realizar el domingo una comparsa especial con una mirada 'glocal' por la "armonía y la paz", frente a la violencia y la guerra, que asolan a Puerto Rico con una de las tasas de feminicidios más alta de Latinoamérica y en "un contexto de aires de guerra en la humanidad".

"Esa relación entre lo íntimo y lo comunitario, lo internacional con lo propio. Como una propuesta pacifista, de armonía, del amor, de la belleza", indica Adorno sobre la procesión.

Este evento especial irá acompañado de zancudos vestidos de blanco que portarán dibujos de corales pintados por el artista, gestor cultural y comunitario, Kenneth Salgado, para denunciar también la crisis de blanqueamiento de los arrecifes.

Estos bocetos forman parte de la exposición 'Entre marejadas del vientre' de gráfica expandida, que se estrenó en junio de 2025, fue curada por Salgado y creada por siete artistas plásticos y escenográficos.

Tratan de enaltecer la memoria ancestral, la sabiduría y la relación estrecha con la naturaleza de los pueblos originarios de Puerto Rico, como los huecoides, saladoides y los taínos.

"Esta isla estuvo bajo agua y eso también nos lo evidencian las cuevas donde vemos caracoles incrustados en las paredes, dientes de tiburones, esponjas grabadas en las piedras, ven que es una memoria subacuática", subraya Salgado, especificando que, por ello, hacen alusión a los corales.

Además de los cabezudos de estos dos reconocidos actores que son amigos suyos desde hace años, la comparsa rendirá homenaje póstumo a Javier Santiago, fundador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.

"Creo que la Residencia de Benito (Bad Bunny) y todo lo que ocurrió en torno a ello, nos dio la razón a nosotros de que lo popular tiene que ver con lo callejero, el plenazo tiene que ver con el reguetón, la lírica frontal y directa tiene que ver también con la poética donde todos los mundos, las clases y las generaciones se acercan", concluye Adorno. EFE

(Foto) (Vídeo)