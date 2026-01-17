Localizan con vida al profesor colombiano que había desaparecido el 2 de enero en México

Ciudad de México, 16 ene (EFE).- Leonardo Ariel Escobar Barrios, el maestro colombiano que fue reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero, fue localizado con vida este viernes en el municipio de Juárez, en el norteño estado de Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado.

“La #FiscaliaNL informa que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, N.L”, señaló la FGJ que no proporcionó mayores detalles.

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) había informado más temprano sobre la desaparición de Escobar Barrios, colaborador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, ocurrida el pasado 2 de enero en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Según el texto, el profesor fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la Ciudad de Monterrey por agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Apodaca.

Tras la supuesta detención, el académico dejó de tener contacto con su familia en la mañana del 2 de enero.

"Lo que sabemos, es que esta persona fue puesta a disposición en el Juzgado Cívico; estuvo ahí unas horas, me parece que 36 horas. Posteriormente, es liberado. Y de ahí, hay un testimonio de que lo ven deambulando por la zona, ese es el último contacto visual que se tiene", apuntó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sin dar mayores detalles.

Hasta ahora, las autoridades no han informado qué sucedió con Escobar Barrios durante su desaparición ni en qué condiciones fue localizado.

La desaparición del académico provocó movilizaciones sociales en el central estado de Puebla, donde alumnos y personal de la Universidad Iberoaméricana exigían su aparición con vida, EFE

