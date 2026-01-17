Le Pen quiere "conservar el optimismo" ante el juicio del que depende su futuro político

París, 17 ene (EFE).- Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, aseguró que "quiere conservar el optimismo" ante el proceso del Tribunal de Apelación de París, que la juzga este mes tras su condena en primera instancia por financiación ilícita de su partido en la que figura una inhabilitación preventiva de 5 años.

"Cuando presentamos un recurso, lo hacemos porque somos optimistas. Si no, no lo haríamos. Quiero conservar ese optimismo y esa convicción de que mis argumentos sean escuchados" por la segunda instancia, declaró Le Pen en Marsella, adonde acudió este sábado para apoyar al candidato ultraderechista de Agrupación Nacional (RN) para las municipales del próximo marzo.

Desde que se abriese el juicio en Apelación el pasado lunes, Le Pen ha intentado mostrar un perfil discreto y apenas ha hablado con la prensa sobre un proceso que puede dejarla fuera de juego para las presidenciales de 2027, en caso de que la inhabilitación preventiva se mantenga para el próximo año.

"No defenderé mi causa ante la prensa y sí ante el Tribunal de Apelación", aseveró la dirigente nacionalpopulista, quien, no obstante, se mostró satisfecha por que la Fiscalía francesa haya acotado la acusación contra ella al pedir que se descarte una parte de los contratos por los que fue condenada en primera instancia. Una decisión que Apelación aceptó.

Cuestionada sobre el plan 'B' para las presidenciales de mediados de 2027 en caso de que su condena se mantenga, Le Pen instó a los periodistas a hablar "en seis u ocho meses". El plan de la tres veces candidata al Elíseo es que su delfín, Jordan Bardella, se presente en su lugar.

En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el candidato del RN a Marsella Franck Allisio, Marine Le Pen pronosticó que las elecciones municipales del próximo marzo serán la antesala de la conquista de la ultraderecha en las presidenciales de 2027.

Para la dirigente, Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia con cerca de un millón de habitantes, puede ser uno de los grandes logros del RN en las municipales, junto a otras ciudades de importante porte -todas ellas en el sur de Francia-, como Tolón, Nimes o incluso Niza.

En Marsella, especialmente golpeada por los narcocrímenes, Allisio lograría en la primera vuelta un 30 % de los votos -según los últimos sondeos-, a la altura del alcalde saliente que buscará su reelección, el socialista Benoît Payan.

Según la tres veces candidata al Elíseo, ganar en Marsella "será la prueba de una dinámica" nacional para el RN, que tiene en Perpiñán (sur) como la única ciudad grande en su poder.

En el ámbito nacional, Le Pen denunció "la enorme debilidad" del Gobierno de Sébastien Lecornu -que está en minoría y depende de los socialistas para sacar adelante las cuentas- y volvió a pedir elecciones legislativas anticipadas.

"Necesitamos elecciones para brindar a los franceses una nueva mayoría, sea del signo que sea", afirmó Le Pen, para quien "la debilidad" del actual Ejecutivo lleva a que Francia resulte "humillada" en la escena internacional "en primer lugar por la propia UE". EFE