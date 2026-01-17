La familia real española despide a Irene de Grecia antes de viajar a Atenas a su funeral

Madrid, 17 ene (EFE).- Los reyes de España y sus hijas, junto con la reina Sofía, asistieron este sábado al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas donde será enterrada el lunes en el cementerio de Tatoi.

En una gélida mañana y bajo la incesante lluvia, el féretro de la princesa Irene -hermana de la reina Sofía-, fallecida en Madrid a los 83 años el pasado jueves, llegaba poco antes del mediodía hasta el templo.

Poco después lo hacían los reyes y sus hijas junto con la reina Sofía, que ha entrado a la capilla del brazo de la princesa Leonor. También entraban en la capilla las infantas Elena y Cristina y la mayoría de sus hijos, por lo que la mayoría de nietos de la reina Sofía han acompañado a su abuela.

Entre los ausentes, el rey emérito Juan Carlos I, que no ha podido desplazarse desde Abu Dabi por motivos médicos. Tampoco están presentes Felipe Juan Froilán -hijo de la infanta Elena, que vive en Abu Dabi con su abuelo- y Juan Urdangarin -primogénito de la infanta Cristina-.

Tras la entrada de los allegados más cercanos, el féretro, portado por seis guardias reales y cubierto con la bandera de Grecia sobre la que se podía ver también el escudo de armas de la familia real griega ha entrado en la capilla escoltado por el obispo metropolitano ortodoxo de España y Portugal, Bessarión Spyridon Komzias, encargado de oficiar la ceremonia que ha durado una media hora.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía.

El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía tras lo que será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde justo hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento a los 83 años el pasado jueves en el Palacio de la Zarzuela, donde residía. EFE

