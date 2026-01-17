La economía nicaragüense crecerá de 3,5 % a 4,5 % en 2026, según el Banco Central

San José, 17 ene (EFE).- La economía de Nicaragua crecerá entre un 3,5 % y un 4,5 % en 2026 con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %, informó este sábado el Banco Central nicaragüense.

Para el 2026 se estableció un rango de proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación de entre 2,5 % y 3,5 %, y una tasa de desempleo promedio de un 3 % a un 3,5 %, indicó el banco emisor del Estado en un informe sobre las perspectivas macroeconómicas.

La entidad monetaria prevé que en 2026 se mantenga "la dinámica positiva sectorial" en las actividades económicas, lo que a su vez permitiría estabilidad en el mercado laboral.

Mientras en materia de inflación, el Banco Central estableció un rango de proyección de 2,5 % – 3,5 %, "en un contexto de continuidad en la reducción de la inflación internacional, un marco de políticas monetaria y fiscal adecuado y el apoyo de la política cambiaria".

"Si bien las perspectivas macroeconómicas son favorables, persisten riesgos que podrían incidir negativamente sobre la evolución de variables económicas, como el agravamiento de los choques comerciales y los relacionados a eventos climáticos", explicó el emisor en el informe.

No obstante, el Banco Central sostuvo que "la economía nicaragüense ha dado muestras de fortalezas y cuenta con un conjunto de herramientas a disposición de las autoridades monetarias y financieras para mitigar los riesgos a los que está expuesta".

En noviembre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la "resiliencia" de la economía de Nicaragua en un contexto de aranceles estadounidenses del 18 % y la incertidumbre comercial mundial, y pronosticó un crecimiento del PIB de un 3,8 % en 2025 y de un 3,4 % en 2026.

Por otro lado, la entidad monetaria subrayó que en 2025 "la economía nicaragüense ha superado las expectativas de crecimiento iniciales", en un entorno internacional "que continúa marcado por la incertidumbre, generada principalmente por ajustes en políticas arancelarias y conflictos geopolíticos".

Así, para 2025, el emisor aumentó el rango de la proyección de crecimiento del PIB a 4,5 %–5 % (3 %–4 0 % proyectado en octubre), "sustentado en los mejores resultados observados en la actividad económica" hasta octubre pasado.

El PIB nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria. En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales. EFE