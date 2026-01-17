Jameneí afirma que han muerto “varios miles” de personas en las protestas

Teherán, 17 ene (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este sábado que varios miles” de personas han muerto en las protestas, de las que responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump.

El religioso afirmó que “elementos ignorantes y desinformados, bajo el liderazgo de agentes malintencionados y entrenados” llevaron a cabo crímenes que “provocaron la muerte de varios miles de personas”, en un encuentro a propósito del aniversario de la elección de Mahoma como profeta del islam en Teherán, informó la web del político y la agencia Tasnim.

Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas. EFE