Agencias

Jameneí afirma que han muerto “varios miles” de personas en las protestas

Guardar

Teherán, 17 ene (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este sábado que varios miles” de personas han muerto en las protestas, de las que responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump.

El religioso afirmó que “elementos ignorantes y desinformados, bajo el liderazgo de agentes malintencionados y entrenados” llevaron a cabo crímenes que “provocaron la muerte de varios miles de personas”, en un encuentro a propósito del aniversario de la elección de Mahoma como profeta del islam en Teherán, informó la web del político y la agencia Tasnim.

Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de Internacional del sábado 17 de enero (13:00 GMT)

Infobae

El presidente Yoweri Museveni gana las elecciones en Uganda

Infobae

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

El secretario general de la

Casi una decena de heridos, uno de ellos grave, tras incendiarse un piso en Alhendín

Casi una decena de heridos,

La familia real española despide a Irene de Grecia antes de viajar a Atenas a su funeral

Infobae