Jafar Panahi: si no se responde a la violencia en Irán, todo el mundo está en peligro

Berlín, 17 ene (EFE).- El realizador iraní Jafar Panahi, condenado en diciembre a un año de cárcel en ausencia por "propaganda contra el sistema", clamó este sábado contra el silencio internacional ante lo que está pasando en su país y en muchas otras partes y denunció que en las últimas dos semanas se han producido 12.000 muertes en su país.

En un emotivo discurso de apertura de la gala de la 38 edición de los Premios de Cine Europeo, que se celebran en Berlín, Panahi aseguró que Irán está pasando "una de las épocas más amargas de su historia".

Y que, por el mero hecho de reclamar su derecho a la vida, los ciudadanos iraníes han sido "masacrados" por las autoridades de su país, que han respondido con el "único lenguaje que conocen, la violencia".

Además se cortaron las comunicaciones para aislar los iraníes del mundo exterior y luego llegaron las armas, lo que redujo las protestas. "Pero hubo 48 horas bañadas de sangre y las víctimas mortales se elevan a 12.000", aseguró el realizador de 'Un simple accidente', filme ganador de la Palma de Oro de Cannes en 2025.

Una cifra mucho más elevada que las que manejas diferentes ONGs, que han calculado que los muertos serían de algo más de 3.000 personas, mientras el régimen reconoció hoy que hay "miles" de víctimas.

Panahi trazó un retrato desolador de la situación en Irán, con arrestos en masa, imposibilidad de llegar a los hospitales para los heridos o la ley marcial impuesta por las autoridades.

"No es solo el dolor de un país lo que se va a provocar su el mundo no responde a esta horrible violencia. No solo Irán, sino que el mundo entero está en riesgo de sufrir esa violencia que se extiende y se contagia por todas partes", agregó.

"Nadie está a salvo, en ninguna parte del mundo, ni en Irán, ni en Europa, ni en América, en ninguna parte de este planeta", lamentó el cineasta.

Y por eso consideró que es precisamente "más importante que nunca" su labor como cineastas. "Si estamos decepcionadas con nuestros gobiernos, al menos no debemos permanecer en silencio", finalizó, entre la ovación de los asistentes. EFE

