Israel celebra que Argentina haya declarado a la Fuerza Quds iraní como "terrorista"

Jerusalén, 17 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, celebró este sábado la decisión del Gobierno argentino de declarar a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como una "organización terrorista", llamando a otros países a seguir los pasos de Argentina.

"Celebro la decisión del Gobierno argentino", escribió Saar en la red social X.

"Este es un paso importante que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los ataques en la embajada israelí y la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina)", añadió, en referencia a los atentados perpetrados en la ciudad de Buenos Aires en 1992 y 1994, respectivamente.

Ambos atentados, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.

La orden firmada por el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó que "los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades".

En noviembre de 2025, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, se había reunido con la entonces ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, para plantearle la "necesidad" de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista.

El anuncio se produce en un pico de las tensiones regionales en Oriente Medio, después de que Estados Unidos amenazara con atacar a Irán en apoyo a los manifestantes que protestaban en Irán en las últimas semanas. EFE