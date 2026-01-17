Indonesia busca un avión que "perdió el contacto" en el centro-este del país

Yakarta, 17 ene (EFE).- Las autoridades indonesias han puesto en marcha la búsqueda de un avión operado por la empresa de aviación Indonesia Air Transport que este sábado "perdió el contacto" alrededor de la provincia de Sulawesi del Sur, en la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo.

El avión (ATR 42-500) partió de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando Control de Tráfico Aéreo "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban 7 miembros de la tripulación y 3 pasajeros, explicó la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia en un comunicado.

"Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas", señaló la autoridad de transporte. EFE