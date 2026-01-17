Agencias

Indonesia busca un avión que "perdió el contacto" en el centro-este del país

Guardar

Yakarta, 17 ene (EFE).- Las autoridades indonesias han puesto en marcha la búsqueda de un avión operado por la empresa de aviación Indonesia Air Transport que este sábado "perdió el contacto" alrededor de la provincia de Sulawesi del Sur, en la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo.

El avión (ATR 42-500) partió de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando Control de Tráfico Aéreo "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban 7 miembros de la tripulación y 3 pasajeros, explicó la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia en un comunicado.

"Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas", señaló la autoridad de transporte. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

China despliega barcos y aviones para vigilar a un destructor estadounidense

El portavoz del Mando de Operaciones Oriental confirmó que tanto aviones como buques militares fueron movilizados ante la presencia de embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Taiwán, destacando que se mantuvo seguimiento constante y respuesta inmediata

China despliega barcos y aviones

La ultraderecha europea frente a Trump: del apoyo explícito al desconcierto

Infobae

Jameneí responsabiliza a Trump de las víctimas y los daños de las protestas iraníes

Infobae

La vida sin internet en Irán: aislados, con negocios cerrados y millones en pérdidas

Infobae

Coco Gauff avanza a la segunda ronda del Abierto de Australia

Infobae