El suministro energético en Kiev y alrededores sigue siendo crítico tras ataques rusos

Berlín, 17 ene (EFE).- El suministro energético en Kiev y en los alrededores sigue siendo crítica tras los últimos ataques rusos a la infraestructura, dijo el Ministerio de Energía ucraniano a través de Telegram.

"La situación sigue siendo extremadamente difícil en la capital y la región. En Kiev y en los alrededores los responsables de la distribución de energía han introducido limitaciones. Los cortes de urgencia una vez por hora no se están haciendo. Cuando se estabilice la red se podrán volver a hacer que los cortes sean planificables", dijo el Ministerio.

También en Odesa hay problemas de suministro y limitaciones.

En la pasada noche ataques rusos obligaron a nuevos cortes de energía en la región de Kiev y en Odesa. Pese a las difíciles condiciones metereológicas los proveedores de energía trabajan intensamente para reestablecer el suministro para todos los usuarios lo más pronto posible.

En las regiones del frente y en las zonas fronterizas el reestablecimiento del suministro es más difícil debido a los combates.EFE